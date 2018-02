Ustawa o jawności życia publicznego: Ministrowie za kratki

Pięć lat więzienia może grozić politykowi za nieterminowe wpisy do rejestru korzyœci.

Na poczštku stycznia szef rzšdu Mateusz Morawiecki spotkał się na Węgrzech z premierem Viktorem Orbánem i prezydentem Jánosem Áderem. Otrzymał w prezencie statuetkę i monetę przedstawiajšce Stefana I Œwiętego. O kosztownych podarkach poinformował we wpisie do rejestru korzyœci. Dokument wysłał jednak do Państwowej Komisji Wyborczej, która prowadzi rejestr, po upływie 30-dniowego terminu. Wkrótce za takie przeoczenie będzie mógł trafić do więzienia. Takš sankcję przewiduje ustawa o jawnoœci życia publicznego autorstwa ministra Mariusza Kamińskiego.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Obecnie funkcjonowanie rejestru reguluje ustawa antykorupcyjna z 1997 r. Najważniejsi urzędnicy i samorzšdowcy muszš wpisywać informacje m.in. o darowiznach, stanowiskach i sponsorowanych wyjazdach. W projekcie Kamińskiego przewidziano niemal identycznš konstrukcję rejestru. Główna różnica polega na tym, że dodano przepis mówišcy o karze do pięciu lat więzienia za podanie nieprawdy lub przekroczenie terminu.

Gdyby przepis już obowišzywał, za kratki mogłaby trafić duża częœć rzšdu. Pierwszego wpisu, wymaganego w cišgu 30 dni od objęcia stanowiska, nie zrobili zaprzysiężeni 11 grudnia wicepremier Piotr Gliński, minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro i minister pracy Elżbieta Rafalska. I choć identyczne stanowiska zajmowali wczeœniej w rzšdzie Beaty Szydło, to zdaniem PKW deklarację powinni złożyć ponownie.

Jeszcze bardziej ewidentna jest sytuacja nowych ministrów, zaprzysiężonych 9 stycznia. Spoœród nich pierwszych wpisów nie złożyli w terminie albo wcale minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister zdrowia Łukasz Szumowski, nowy szef MON Mariusz Błaszczak i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Rzecznicy tych ministrów w odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej" informujš, że ich szefowie właœnie uzupełnili braki albo zrobiš to w najbliższym czasie. Nie podajš przyczyn spóŸnienia. Centrum Informacyjne Rzšdu nie odpowiedziało na pytania dotyczšce premiera.

Lekceważenie rejestru przez ministrów było też normš za czasów PO, jednak dotšd nie było za to żadnych sankcji. Dlaczego będš tak surowe?

– Propozycja wprowadzenia sankcji karnej ma na celu urealnienie przepisów zwišzanych z rejestrem, by wzmocnić korzyœci płynšce z obowišzywania tych przepisów – informuje rzecznik ministra koordynatora Stanisław Żaryn.