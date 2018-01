Polacy kupują więcej biletów, ale płacą mniej

O 46 procent wzrosła liczba rezerwacji biletów lotniczych w 2017 roku. Œredni koszt zakupu dwóch biletów wynosił 1054 złote, czyli o 91 złotych mniej niż rok wczeœniej - podaje serwis eSky.pl

Z danych serwisu wynika, że jego polscy użytkownicy najchętniej kupowali w zeszłym roku bilety lotnicze Ryanaira, Wizz Aira, LOT-u, Lufthansy i easyJeta.Wœród najchętniej wybieranych kierunków znalazły się natomiast przede wszystkim europejskie stolice i największe miasta, znane z walorów turystycznych, ale też będšce kierunkiem wyjazdów zarobkowych i służbowych. Na pierwszym miejscu zestawienia plasuje się Londyn, do którego podróżował co 10 użytkownik serwisu. Następne sš: Rzym (5,26 procent), Barcelona (4,27 procent), Paryż (2,81 procent), Mediolan (2,32 procent), Lizbona (1,98 procent) i Ateny (1,69 procent). Wybierajšc się do tych miast, podróżni rezerwowali zarówno lot w obie strony, jak i nocleg. Œredni czas pobytu w hotelu wynosił 2 dni.Polscy użytkownicy serwisu najczęœciej decydowali się na podróż na pokładach samolotów tanich linii lotniczych. Najważniejszym czynnikiem determinujšcym wybór oferty była bowiem cena biletu. - Na podstawie danych z naszego serwisu widać także, że Polacy chętnie wybierajš tzw. city-breaks, czyli krótkie, często weekendowe wyprawy do europejskich miast – opisuje, cytowany w komunikacie prasowym, Tomasz Kaczmarek, menedżer marketingu w eSky Group. Oprócz tradycyjnie wyjazdowych okresów wakacji, to jest lipca i sierpnia, a także chętnie wykorzystywanych na wypoczynek długich weekendów (w tym majówki i œwięta Bożego Ciała), najwyższš intensywnoœć podróży analitycy eSky odnotowali w okresie przedœwištecznym i œwištecznym, czyli od 11 do 31 grudnia. Popularnoœciš cieszyły się także terminy z końca czerwca i wrzeœnia. - W 2016 roku byliœmy skłonni na hotel wydać œrednio 912 złotych 18 groszy, podczas gdy w 2017 roku już tylko 697 złotych 85 groszy, skracajšc czas podróży z 6 do 5 dni – dodaje Kaczmarek.