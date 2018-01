Mołdawia: Wino już mamy, teraz czas na produkt turystyczny

Nie ma zabytków na miarę Francji czy Włoch ani rozbudowanej infrastruktury turystycznej. Magnesem przycišgajšcym cudzoziemców jest jednak produkowany tu napój Bachusa

Poniżej dalsza częœć artykułu

Kino w kopalni

Samolotem do winnicy

Oœrodek winny

Za mało hoteli

Opera w szczerym polu

Antrim w natarciu

Jak z wina stworzyć produkt turystyczny

W pierwszej połowie 2017 roku eksport tego trunku z Mołdawii do krajów Unii Europejskiej wzrósł o 14,4 procent i osišgnšł wartoœć prawie 27,7 miliona dolarów. Najcenniejszym przedsiębiorstwem w kraju jest więc największy producent wina – Kombinat Cricova. Sama marka wyceniana jest na 50 milionów dolarów. Wokół niej ta państwowa firma zbudowała zaœ solidny produkt turystyczny.Uznana za dziedzictwo kultury narodowej i odznaczona Orderem Republiki Mołdawii Cricova oferuje turystom wycieczki po dawnej kopalni wapienia, gdzie od 65 lat trwa produkcja wina: rocznie 18-20 milionów litrów. Goœcie odwiedzajš jedyne w Europie kino znajdujšce się na głębokoœci 80 metrów. Poznajš w nim historię zakładu, a potem oglšdajš nowoczesnš linię produkcyjnš i składy wina w dębowych beczkach. Przemieszczajš się minipocišgiem po wysokich korytarzach, które tak jak ulice opatrzone sš nazwami winnych szczepów. W Muzeum Historii Wina, którego zwieńczeniem jest Kolekcja Win Cricovej, w wykutych w œcianie niszach spoczywajš butelki-eksponaty, w tym częœć osobistej kolekcji hitlerowskiego zbrodniarza Hermana Goeringa, oraz trunki oddane na przechowanie przez współczesnych europejskich polityków. Cricovš odwiedziło w 2016 roku 60 tysięcy ludzi.Z 30 hektarów winnic 150 tysięcy butelek rocznie produkuje winnica Et Cetera, przypominajšca gospodarstwo na zachodzie Europy. - Zbudowaliœmy jš z bratem ze œrodków zarobionych podczas wieloletniej pracy na wycieczkowcach w USA – opowiada właœciciel Igor Luchianov. – Nasze wino wysyłamy do Chin, Japonii, USA i Polski, gdzie trafia od 3 do 5 tysięcy butelek.W winnicy znajduje się restauracja, prowadzone sš warsztaty kulinarne i degustacje, można przenocować w jednym z 16 pokojów. Na miejsce trzeba jednak przylecieć samolotem, bo drogi dojazdowe, jak w większoœci kraju, przypominajš polskie sprzed 30 lat. Atrakcjš dla turystów jest jednak objazd winnicy na rowerze. – Gros naszych klientów to Azjaci, ale co sezon odwiedza nas co najmniej 200 turystów z Polski, głównie rowerzystów zbaczajšcych z prowadzšcego w pobliżu szlaku – wyjaœnia Luchianov.Rodzina Frolov realizuje w Castel Mimi nowy pomysł - vine resort. To zbudowany przez ostatniego gubernatora Besarabii Constantina Mimiego zamek, w którym od poczštku XX wieku wytwarzano wino. Na terenie wielohektarowej winnicy znajdujš się też okazałe ogrody i przeszklony eklektyczny pawilon wyposażony w najnowoczeœniejsze technologie przydatne przy organizowaniu dużych wydarzeń, restauracja, sale degustacyjne (używane też w czasie winnych spotkań dla grup znajomych) i zakład produkcyjny. - W tym roku otworzymy designerski hotel z dziesięcioma pokojami i czterema apartamentami z jacuzzi, siedem kamiennych chat mieszkalnych z widokiem na basen i winne spa – wymienia Cristina Frolov, córka właœcicieli i menedżer, która jak mówi większoœć czasu spędza na Zachodzie, gdzie podpatruje konkurencję.Jak wynika z danych państwowego urzędu statystycznego, pod koniec 2016 roku w kraju były 252 miejsca noclegowe różnego typu (hotele, motele, pensjonaty). Dysponowały one łšcznie 7854 pokojami, czyli ponad 25 tysišcami łóżek. Z tego 125 hoteli jest kategoryzowanych: 30 cztero- i pięciogwiazdkowych, 32 trzygwiazdkowych, 10 dwugwiazdkowych i pięć najniższej kategorii. Wszystkie sklasyfikowane hotele oferujš w sumie 3250 pokojów. Sama stolica ma około 40 hoteli, z czego 30 o standardzie czterech lub pięciu gwiazdek. – Kiedy w Kiszyniowie odbywajš się duże wydarzenia, miejsc w hotelach brakuje – mówi Emilian Dzugas, prezes Antrimu, Narodowego Stowarzyszenia Turystyki Przyjazdowej do Mołdawii. – Poza Radisson Blu i Best Western w Mołdawii nie ma jeszcze międzynarodowych sieci hotelowych, bo nie sš one zainteresowane naszym rynkiem – przyznaje.Alternatywš dla hoteli w mieœcie mogš być inicjatywy takie jak Butuceni Eco Resort, kompleks historyczno-kulturalny tworzony od postaw przez wizjonera Anatolia Botnaru we wsi Butuceni. – Oferujemy nie tylko noclegi, konferencje, degustacje lokalnych produktów i warsztaty kulinarne – mówi Botnaru. – Pragnę stworzyć tutaj wioskę sztuki, a dorocznym wydarzeniem jest desk-opera, czyli prawdziwa opera wystawiana w polu na scenie z desek, z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej pod dyrekcjš œwiatowej sławy dyrygentów. Rok temu zaprezentowaliœmy „Carmen", a 15-17 czerwca 2018 roku pokażemy „Rycerskoœć wieœniaczš" Pietra Mascagniego, zabrzmi „Carmina Burana" Carla Orffa i muzyka Straussa – dodaje. Kompleks dysponuje 22 pokojami. W cenie trzygwiazdkowego noclegu jest spa, basen i sauna. Tuż obok niego znajdujš się jedne z najciekawszych atrakcji Mołdawii, stanowiska archeologiczne Starego Orheja i wykute w skalnym zboczu cele, w których żyjš mnisi.Antrim jest prywatnym stowarzyszeniem powstałym w 2014 roku. – Naszym zdaniem Turystyczna Agencja Republiki Mołdawii dotychczas niedostatecznie zajmowała się promocjš kraju – uważa prezes Emilian Dzugas. – Dlatego stworzyliœmy własnš organizację pozyskujšcš fundusze od zagranicznych sponsorów. Współpracujemy z Austriackš Agencjš Rozwoju (ADA). W zeszłym roku dostaliœmy grant na przeszkolenie 25 przewodników turystycznych, którzy majš uczyć kolejnych. Pracujemy też z Ligš Polskich Kobiet w Mołdawii, która stworzyła szlak polskich miejsc turystycznych. Antrim liczy 25 członków, wœród których sš touroperatorzy, hotele (Radisson Blu Legrand Hotel w Kiszyniowie), restauracje, firmy organizujšce imprezy i winnice, między innymi Kombinat Cricova. – W 2015 roku przyjęliœmy nowš strategię, zgodnie z którš promjemy Mołdawię we Włoszech i w Polsce – dodaje Natalia Turcanu, dyrektor Antrimu. – Postawiliœmy na te kraje, ponieważ mamy z nimi bezpoœrednie połšczenie lotnicze (LOT z Warszawy i Air Moldova i Wizz Air z kilku miast Włoch) – wyjaœnia. Projekt wspierajš amerykańska organizacja USAID i Swiss. Antrim chce też zdobyć pienišdze na promocję na kolejnych rynkach – rosyjskim i niemieckim. Budżet roczny organizacji wynosi 200 tysięcy dolarów. – Prowadzimy teraz rozmowy z agencjš rzšdowš na temat nowego prawa turystycznego – mówi prezes Antrimu. – Dšżymy, aby małe podmioty turystyczne na wsiach mogły działać bez licencji. Prawdopodobnie na razie w ogóle nie będzie wymogu pozwoleń na prowadzenie działalnoœci w turystyce. Jak mówi, powinny jednak istnieć organizacje kontrolujšce takš działalnoœć, na przykład zajmujšce się kategoryzacjš hoteli. Teraz pieczę sprawuje nad tym Turystyczna Agencja Republiki Mołdawii, a dokładnie jedna z nadzorowanych przez niš organizacji.- Rozwój turystyki w Mołdawii wymaga wielu działań – podsumowuje prezes Antrim. – Dlatego sprowadzamy zagranicznych specjalistów szkolšcych naszych winiarzy z tworzenia produktu turystycznego. Mamy dobre wino, ale w winiarniach brakuje sal degustacyjnych i miejsc do spania. Podobnie jak przewodników. Mołdawia musi zadbać o jakoœć oferty noclegowej i sferę usług, transport i drogi, które teraz sš w opłakanym stanie. Jedno jest pewne – musimy stawiać na turystykę wiejskš i winnš – dodaje. W formie zorganizowanej turystyki Mołdawię odwiedziło w 2016 roku 15,7 tysišca cudzoziemców. Polacy stanowili 3,7 procent tej grupy. Granicę przekroczyło jednak w tym czasie 3,4 miliona cudzoziemców, w tym 12,4 tysišca Polaków.