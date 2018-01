Dlaczego linie nie chcą mediować z klientami?

Pasażerowie nie wiedzš, że spory z przewoŸnikami mogš rozstrzygać polubownie. Linie lotnicze niechętnie zaœ wyrażajš zgodę na takš procedurę

Ustawa o pozasšdowym rozwišzywaniu sporów konsumenckich obowišzuje już od ponad roku. Wprowadza ona wiele branżowych podmiotów rozstrzygajšcych spory, np. rzecznika praw pasażerów kolei, który do listopada prowadził 130 spraw. W innych dziedzinach było ich jeszcze więcej – po kilkaset lub nawet kilka tysięcy u rzecznika finansowego i w Inspekcji Handlowej.Tymczasem Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie, które rozstrzyga spory między podróżnymi a przewoŸnikami lotniczymi, od kwietnia przeprowadziło tylko dziesięć mediacji.– Większoœć branżowych podmiotów rozstrzygajšcych spory konsumenckie jest opłacana z pieniędzy publicznych – mówi Katarzyna Martynowicz, prezes zarzšdu SPPPL. – My musimy finansować się sami, co nie jest łatwe, zwłaszcza gdy chcemy, aby mediacje dla konsumentów były darmowe.Katarzyna Martynowicz podkreœla jednak, że głównym powodem małej liczby mediacji jest niska œwiadomoœć konsumentów i postawa linii lotniczych. – Niewielu konsumentów w ogóle wie, że może skorzystać z mediacji, choć zgodnie z prawem same linie lotnicze powinny informować o takiej możliwoœci na swoich stronach. Tymczasem większoœć z nich uznaje, że skoro mediacja jest dobrowolna, to można jš sobie odpuœcić. Niektóre wprost odmawiajš udziału, z innymi bardzo trudno się skontaktować. Œwiadomoœć klientów jednak powoli wzrasta, o czym œwiadczš liczne zapytania w tej kwestii do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Roœnie też liczba skarg do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W 2016 roku wpłynęło ich prawie 6 tysięcy, natomiast w 2017 roku już ponad 7 tysięcy. Adwokat Michał Ilnicki wskazuje zaœ, że wspomnianš ustawę stosuje się jedynie do rozwišzywania sporów między konsumentem mieszkajšcym w Polsce lub innym kraju UE a przedsiębiorcš majšcym siedzibę na terytorium Polski. Wielu konsumentów korzysta zaœ z linii zagranicznych. W takim przypadku postępowanie mediacyjne powinno być inicjowane w państwie, w którym przewoŸnik lotniczy ma siedzibę. – Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy przedsiębiorca może być obowišzany na podstawie odrębnych przepisów do korzystania z pozasšdowego rozwišzywania sporów z konsumentami – tłumaczy Michał Ilnicki. – Taki obowišzek spoczywa na bankach, SKOK lub ubezpieczycielach, jednak nie został nałożony na przewoŸników lotniczych – dodaje.W rzšdzie trwajš jednak prace nad utworzeniem w Polsce instytucji rzecznika praw pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Zwišzane jest to z wdrożeniem unijnej dyrektywy w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich. Jak podaje Marta Chylińska z biura prasowego ULC, prace sš zaawansowane. Nowe przepisy majš na celu przede wszystkim odformalizowanie postępowania reklamacyjnego, dzięki czemu udział w postępowaniu powinien być szerzej dostępny i prostszy, a czas oczekiwania znacznie krótszy. Termin na wniesienie skargi, tak jak teraz, wynosić ma 30 dni od złożenia reklamacji w linii lotniczej. Jeżeli przewoŸnik lotniczy w toku postępowania przed prezesem ULC dokona wypłaty odszkodowania na rzecz pasażera przed wydaniem decyzji administracyjnej, po uprzednim wezwaniu go do usunięcia naruszenia, prezes ULC może odstšpić od nałożenia kary (a ta wynosi od 200 do 4800 złotych). Podobnie prezes ULC umarza postępowanie w sprawie po zawarciu ugody przewoŸnika z pasażerem. Mediacja może się więc opłacić także linii lotniczej. – Każde rozwišzanie, które pomoże pasażerom, nas cieszy – stwierdza Katarzyna Martynowicz. – Urzędy państwowe majš swój tryb i procedury, czyli długi czas załatwiania spraw, wnioski, które trzeba wypełnić, majš wiele stron. Niech pasażerowie i przewoŸnicy majš wybór – dodaje. OpiniaPasażerowie polskich lotnisk w 2017 roku doœwiadczyli 1871 zakłóconych rejsów lotniczych. Łšczna wartoœć odszkodowań przysługujšcych im z tego powodu wynosi ponad 44,3 mln euro. Większoœć podróżnych nie wie jednak, że może się ubiegać o rekompensatę za zakłócony lot, bšdŸ też rezygnuje ze swojego prawa do reklamacji ze względu na brak podstawowej wiedzy o tym procesie, niepotrzebnie obawiajšc się skomplikowanej biurokratycznej procedury. Finalnie, jak wskazujš statystyki AirHelp, zaledwie 2 procent osób występuje do linii lotniczych z wnioskiem o odszkodowanie, które może wynieœć nawet do 600 euro. Konieczne jest podnoszenie œwiadomoœci pasażerów lotniczych – edukowanie o przysługujšcych im prawach. W AirHelp w ostatnim czasie stworzyliœmy narzędzie, które pozwala błyskawicznie sprawdzić możliwoœć ubiegania się o rekompensatę za zakłócone loty z ostatnich trzech lat. Mamy dostęp do monitoringu meteorologicznego i informacje o sytuacji na lotniskach, co pozwala nam bardzo szybko okreœlić przyczyny opóŸnienia lub odwołania lotu.