Chińczycy wzywają do bojkotu Marriotta

Amerykańska sieć hoteli ma problemy w Chinach. W należšcym do Marriotta programie lojalnoœciowym znalazła się mapa, na której Tybet oznaczono jako osobne państwo

Sprawę, budzšcš w Chinach kontrowersje, ujawnili internauci. W odpowiedzi na te doniesienia w Chinach zablokowano dostęp do strony internetowej oraz aplikacji umożliwiajšcej rezerwację pokoi w hotelach należšcych do sieci. Policja w Szanghaju bada też, czy firma nie złamała chińskiego prawa w zakresie cyberbezpieczeństwa i reklamy.Na mapie udostępnionej przez sieć hoteli nie tylko Tybet oznaczony był jako osobny kraj, ale również będšcy częœciš ChRL Hongkong oraz - uznawany przez Chiny za własne terytorium - Tajwan. Sieć Marriott przeprosiła za zaistniałš sytuację, uznajšc jš za błšd. Chińscy internauci wzywajš jednak do bojkotu obiektów tego koncernu.