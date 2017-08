Tajfun Hato uderzy w Hongkong

Ze względu na tajfun Hato władze Hongkongu zdecydowały się ogłosić najwyższy alert pogodowy. To 15 najwyższy stopień zagrożenia ogłoszony w Hongkongu od 1946 roku.Ze względu na tajfun Hato władze Hongkongu zdecydowały się ogłosić najwyższy alert pogodowy. To 15 najwyższy stopień zagrożenia ogłoszony w Hongkongu od 1946 roku.Ze względu na tajfun Hato władze Hongkongu zdecydowały się ogłosić najwyższy alert pogodowy. To 15 najwyższy stopień zagrożenia ogłoszony w Hongkongu od 1946 roku.Ze względu na tajfun Hato władze Hongkongu zdecydowały się ogłosić najwyższy alert pogodowy. To 15 najwyższy stopień zagrożenia ogłoszony w Hongkongu od 1946 roku.Zamknięte są szkoły i instytucje publiczne, zawieszono kursowanie promów, a na hongkońskim lotnisku odwołano ponad 300 rejsów. Władze portu lotniczego ostrzegają, że tajfun może spowodować największe opóźnienia w 20-letniej historii tej placówki.Zamknięte są szkoły i instytucje publiczne, zawieszono kursowanie promów, a na hongkońskim lotnisku odwołano ponad 300 rejsów. Władze portu lotniczego ostrzegają, że tajfun może spowodować największe opóźnienia w 20-letniej historii tej placówki.Zamknięte są szkoły i instytucje publiczne, zawieszono kursowanie promów, a na hongkońskim lotnisku odwołano ponad 300 rejsów. Władze portu lotniczego ostrzegają, że tajfun może spowodować największe opóźnienia w 20-letniej historii tej placówki.Zamknięte są szkoły i instytucje publiczne, zawieszono kursowanie promów, a na hongkońskim lotnisku odwołano ponad 300 rejsów. Władze portu lotniczego ostrzegają, że tajfun może spowodować największe opóźnienia w 20-letniej historii tej placówki.Tajfun Hato ma uderzyć z największą siłą dziś po południu.Tajfun Hato ma uderzyć z największą siłą dziś po południu.Tajfun Hato ma uderzyć z największą siłą dziś po południu.Tajfun Hato ma uderzyć z największą siłą dziś po południu.