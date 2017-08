Włoskie wybrzeże pęka w szwach

Jak wynika ze statystyk włoskich organizacji turystycznych, tego lata na wakacje wyjechało prawie 40 milionów Włochów, a więc dwie trzecie mieszkańców kraju. To o 10 procent więcej niż rok wcześniej. Średnie wwakacyjne wydatki przekroczyły 800 euro na osobę. W porównaniu z zeszłym rokiem to wzrost o 15 procent.Ponad dwie trzecie Włochów tradycyjnie wybrało w tym roku wyjazd nad morze. Co piąty zdecydował się na wypoczynek za granicą. Włoscy ekonomiści wskazują, że to wyraźny znak, że kryzys finansowy, w którym Włochy znajdują się od 9 lat, powoli mija.O 5 procent wzrosła również liczba przybywających do Włoch turystów zagranicznych. Analitycy wskazują, że Włochy postrzegane są jako kraj mniej zagrożony zamachami terrorystycznymi od Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii.