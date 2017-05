Kolejne nieprawidłowości w sprawie zamachowca z Berlina

Z ustaleń gazety "Berliner Morgenpost" wynika, że w aktach dotyczących Anisa Amriego zmienione zostały nie tylko dane o samym podejrzanym, ale także usunięto z nich nazwiska osób z berlińskiego środowiska handlarzy narkotykami. Prawdopodobnie próbowano w ten sposób pomniejszyć rangę działalności przestępczej Amriego.

Odpowiadający za sprawy wewnętrzne w senacie Berlina Andreas Geisel powiedział, że coraz więcej wskazuje na to, iż wykryte wcześniej manipulacje danymi, których mieli się dopuścić policjanci z Landowego Urzędu Kryminalnego (LKA), nie były przypadkiem.

Dlatego – jego zdaniem – słuszne było skierowanie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu fałszowania dokumentów i utrudniania śledztwa.

Zmiany w aktach

W listopadzie 2016 roku, czyli na miesiąc przed zamachem na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie, policja kryminalna zakwalifikowała Anisa Amriego jako aktywnego handlarza narkotyków działającego na dużą skalę, co było podstawą do wydania nakazu aresztowania.

Cztery tygodnie po ataku w Berlinie, ktoś podmienił jednak dokument, zmieniając status Amriego na „drobnego handlarza”.

Prawdopodobnie policjanci z LKA próbowali zatuszować, że mogli zatrzymać Amriego już w listopadzie i - być może - zapobiec dramatowi na jarmarku bożonarodzeniowym.

Czy będzie komisja śledcza?

Od kwietnia postępowanie berlińskiej policji ze sprawą Anisa Amriego sprawdza specjalny śledczy – były prokurator federalny Bruno Jost. W przeciwieństwie do władz landu Nadrenia Północna-Westfalia, Berlin nie zdecydował się jednak na powołanie komisji śledczej mającej wyjaśnić nieprawidłowości w postępowaniu z Anisem Amrim.

Po wykryciu nowych nieprawidłowości, presja na powołanie komisji będzie jednak coraz większa. Już wcześniej powołania komisji domagali się liczni politycy. - Śledztwo musi zostać wznowione a sprawa konsekwentnie wyjaśniona – powiedziała polityk Zielonych Renate Kuenast. Minister spraw wewnętrznych RFN Thomas de Maiziere mówił o „niesłychanym podejrzeniu” dodając, że oczekuję od wszystkich zaangażowanych w sprawę, iż zostanie ona bardzo gruntowanie i bardzo otwarcie wyjaśniona.

Tragedia na Breitscheidplatz

19 grudnia 2016 roku Tunezyjczyk Anis Amri porwał w Berlinie polską ciężarówkę i zabił jej kierowcę 37-letniego Łukasza Urbana. Następnie wjechał tirem w tłum ludzi zgromadzonych na jarmarku zorganizowanym na Breitscheidplatz w berlińskiej dzielnicy Charlottenburg.

W sumie zginęło dwanaście osób, a ponad sześćdziesiąt zostało rannych. Był to najpoważniejszy jak dotąd zamach terrorystyczny o podłożu islamistycznym dokonany na terytorium Niemiec.