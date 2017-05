Nauczą golfa na WF

Serie A: AS Roma wicemistrzem Włoch, SSC Napoli - trzecie

Centrum kulturalno-sportowe Bilcza Park to pomysł Mariana Burasa, burmistrza podkieleckiej Morawicy. Gmina chce pozyskać na ten cel unijne dofinansowanie.

– W rozwijającej się Bilczy, która jest sypialnią Kielc, taki kompleks spełniałby potrzeby mieszkańców, których – co roku – przybywa około dwustu. Stąd pomysł Bilcza Parku, gdzie będą ścieżki rowerowe, place zabaw, korty tenisowe, kino letnie, amfiteatr i niewielkie pole golfowe – opowiada Marian Buras. We wsi graniczącej ze stolicą regionu ma powstać cały kompleks sportowo-rekreacyjny, nie tylko dla uczniów, ale dla wszystkich mieszkańców i turystów.

Strefy dla różnych potrzeb

Projekt Bilcza Parku zakłada, że będzie on podzielony na kilka stref.

I tak w strefie rekreacji i sportu założono budowę kompleksu sportowego do gry w golfa oraz tenisa ziemnego. Obok wielofunkcyjnego budynku zaplanowano scenę z amfiteatrem na 800 osób.

W tej strefie zaprojektowano też pola do ćwiczeń golfa – driving range do dalekich uderzeń oraz strefę minigolfa składającą się z 18 torów gry.

Samorząd liczy, że mogłaby tam powstać akademia golfa, gdzie m.in. zajęcia z wychowania fizycznego mieliby uczniowie. Obiekt ma być dostępny dla wszystkich.

Poza tym w kompleksie zaplanowano miejsca do spacerów i ścieżki do jazdy na rowerze czy rolkach, a wzdłuż alejek mają być ustawione urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Władze miasta planują też przeznaczyć blisko 2 hektary na tereny wypoczynkowe. Będzie tam można odpocząć na wypielęgnowanej trawie.

Poza tym w centrum zaplanowano też kawiarnię, pomieszczenia klubu golfowego oraz zespoły sanitarne. W wielofunkcyjnym budynku będzie także miejsce dla stowarzyszeń, klubu seniora czy świetlicy.

Z unijną pomocą

Władze Morawicy mają już pozwolenie na budowę tej inwestycji. Złożyły też wniosek o unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na projekt pod nazwą ,,Wykorzystanie potencjału endogenicznego gminy Morawica dla rozwoju województwa świętokrzyskiego poprzez utworzenie Centrum Kulturalno-Sportowego Bilcza Park w miejscowości Bilcza".

Samorząd chce pozyskać na realizację tej inwestycji ponad 7,3 mln zł, a całość ma kosztować ponad 8,5 mln zł. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, budowa ruszy jeszcze w tym roku.

Jak informuje Marcin Dziewięcki, zastępca burmistrza Morawicy, środki na budowę i modernizację infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasto pozyskuje z różnych źródeł, m.in. z dotacji unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPO WŚ), ze środków krajowych w ramach konkursów Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także wykorzystuje na ten cel fundusze własne.

Poza Bilcza Park miasto chce w najbliższym czasie wybudować także boiska wielofunkcyjne oraz ścieżki rowerowe.

– Obecnie prowadzimy program budowy boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią. Na terenie naszej gminy istnieje już pięć takich obiektów, z czego dwa wybudowane w minionym roku – mówi burmistrz Dziewięcki.

Dodaje, że w ramach tego programu w latach 2017–2018 samorząd planuje, że powstaną jeszcze trzy boiska wielofunkcyjne o łącznej wartości ok. 1,5 mln zł.

– Chcemy także w latach 2017–2018 zagospodarować tereny wokół zbiorników wodnych w Morawicy i Bilczy na m.in. ścieżki rowerowe, ciągi piesze spacerowe – wylicza samorządowiec. Środki na te inwestycje, ok. 4,8 mln zł ,miasto ma zarezerwowane w ramach RPO WŚ – w części przeznaczonej na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Nowe boiska w Małogoszczy

Natomiast przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczy w miejsce istniejących betonowych boisk z lat 80., które nie spełniają już wymaganych norm, ma powstać nowy kompleks z trybunami, bieżnią i skocznią w dal.

Mają tam też być wielofunkcyjne boiska ze sztuczną trawą do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i tenisa zimnego. Na taką inwestycję czekają też uczniowie.

– Betonowe boiska są bardzo urazowe, nowe będą bardziej przyjazne i bezpieczne – tłumaczyli lokalnym mediom.

Poza tym gmina chce stworzyć i doposażyć w sprzęt i materiały dydaktyczne pracownie matematyczne i przyrodnicze we wszystkich placówkach oświatowych na swoim terenie.

Całkowity koszt projektu oszacowany został na 2,47 mln zł, z czego dofinansowanie ma wynieść 1,85 tys. zł. Inwestycja znalazła się na liście zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach RPO WŚ.

– Trwa przetarg nieograniczony dotyczący wykonania robót budowlanych w ramach projektu. Termin składania ofert upłynął 26 maja – informuje Przemysław Spurek z Urzędu Miasta Małogoszcz.

