Nauka pływania, treningi i kije

Mowa o środkach znacznych. Chodzi o prawie 1,9 mln zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej oraz 60 tys. zł na projekty dotyczące turystyki i krajoznawstwa. Inne fundusze przeznaczone są na działalność kulturalną.

Na sport i turystykę

Fundusze te zostały podzielone w efekcie konkursów. Organizacje pozarządowe zainteresowane upowszechnianiem kultury fizycznej mogły ubiegać się o dotacje m.in. na szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików, przygotowanie i udział reprezentantów województwa w zawodach sportowych młodzieży, upowszechnianie sportu na wsi i w małych miasteczkach czy na realizację programu nauki pływania „Umiem pływać".

– Po raz pierwszy zarząd województwa uwzględnił w tym podziale organizację imprez popularyzujących sport i aktywność fizyczną wśród seniorów, rezerwując na ten cel 20 tys. zł – opisuje Iwona Sinkiewicz-Potaczała, rzeczniczka marszałka.

Z danych urzędu marszałkowskiego wynika, że na ten konkurs wpłynęły 154 wnioski. Nie wszyscy mogli liczyć na dofinansowanie. Jak tłumaczą przedstawiciele urzędu, wynikało to zarówno z błędów formalnych we wnioskach, jak i z ograniczeń budżetowych. Ostatecznie dotacje trafią na organizację 128 różnych przedsięwzięć.

Pieniądze otrzyma m.in. Świętokrzyska Federacja Sportu w Kielcach na szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików (157 tys. zł), wojewódzki szkolny związek sportowy na organizację wojewódzkich igrzysk młodzieży szkolnej (160 tys. zł) i Świętokrzyskie Stowarzyszenie kolarstwa Górskiego MTB Cross (6 tys. zł) na organizację zawodów w biegach terenowych.

Jak zapewnia Iwona Sinkiewicz-Potaczała, będzie też sporo imprez dla seniorów. Pieniądze trafią m.in. do Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie, które przygotuje zajęcia „Nordic walking dla seniora", do świętokrzyskiego WOPR na program „Aqua areobic z elementami nauki pływania" oraz do Stowarzyszenia Projekt Świętokrzyskie – na Festiwal Aktywności Senioralnej – II Seniorgedon.

Na programy związane z rozwojem turystyki i krajoznawstwa zarząd województwa przeznaczył 60 tys. zł. Pieniądze trafią m.in. do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry" na „Świętokrzyski FREE TOUR – 2017" (dotacja 3 tys. zł), do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim na odnowienie międzywojewódzkiego niebieskiego szlaku rowerowego na odcinku zapora Wióry – Ujazd (4 tys. zł) czy do Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Kolarstwa Gorskiego MTB Cross w Kielcach na organizacje zawodów w kolarstwie górskim.

I na kulturę

Zarząd województwa rozstrzygnął także dwa konkursy dla organizacji pozarządowych na wsparcie działań z zakresu kultury. Do podziału było 250 tys. zł. Organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o wsparcie w trzech obszarach: wydarzenie, wydawnictwa, dziedzictwo.

Dofinansowanie otrzyma 77 projektów. Najwyższa dotacja, 20 tys. zł, trafi do Chorągwi Kieleckiej ZHP na organizację 44. Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej 2017. Dotacje otrzymają także m.in. Stowarzyszenie Kielce Rockują (7 tys. zł) na organizację imprezy muzycznej Country Meeting o Złoty Colt Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Kielce 2017, Związek Literatów Polskich oddział w Kielcach (8 tys. zł) na wydanie pięciu książek nagrodzonych w konkursie literackim im. S. Żeromskiego, a Kieleckie Towarzystwo Naukowe (3,5 tys. zł) na wydarzenie pod nazwą „By nie zapomnieć – ludzie nauki i kultury w Kielcach".

W ramach konkursów na wsparcie zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania do organizacji pozarządowych trafi w sumie 100 tys. zł.

Najwyższe dotacje trafią m.in. do Europejskiego Stowarzyszenia Dialogu Edukacyjnego w Kielcach na „Dni Kreatywnej i Aktywnej Edukacji" (8 tys. zł), Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej (8 tys. zł) oraz Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich w Kielcach na dofinansowanie organizacji widowiska historycznego „Szlakiem wrześniowej chwały Oręża Polskiego 1939–2017" (6 tys. zł).

Kolejne konkursy

Do podziału są jednak kolejne pieniądze z unijnej kasy, po które mogą sięgnąć m.in. organizacje pozarządowe, samorządy, parki narodowe, uczelnie. Chodzi o projekty dotyczące ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Nabór wniosków trwa do 26 czerwca.

Pieniądze można otrzymać na ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz działania o charakterze dobrych praktyk w tym zakresie. Ogólna pula przeznaczona na dofinansowanie projektów to aż 75 mln zł.

Unijne środki zostaną też przeznaczone na staże i praktyki zawodowe u pracodawców, doradztwo zawodowe dla uczniów z województwa świętokrzyskiego. W sumie chodzi o 10 mln zł.

Na konkurs rozpisany przez Urząd Marszałkowski wpłynęło 46 wniosków. Dziesięć zostało zakwalifikowanych do wsparcia finansowego.

Najwyższe, bo o wynoszące ponad 4,5 mln zł, trafi do Regionalnej Organizacji Turystycznej na projekt „Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy". Projekt będzie realizowany we współpracy z siedmioma szkołami zawodowymi z całego województwa, które prowadzą klasy gastronomiczne i hotelarskie.

Obejmie 510 uczniów, którzy będą mogli uczestniczyć w kursach zawodowych m.in. baristycznych, kelnerskich czy obsługi gości na targach. Młodzi ludzie będą odbywali płatne staże u świętokrzyskich pracodawców. W planach są też szkolenia dla nauczycieli hotelarstwa oraz doposażenie szkół w nowoczesne pracownie.

