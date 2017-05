Warto zatrzymać się na chwilę

Wojciech Romański

Foto: Fotorzepa / Waniek Ryszard

Niedawno wpadłem na Podlasie. Krótki wyjazd, a wrażeń tyle, jakby człowiek przeniósł się do innego, ciekawszego, ale i znacznie spokojniejszego świata. Nawet bez świadomości kulturowego tygla, z którym mamy tam do czynienia, każdy go odczuje. I zobaczy, jak bardzo jest to ubogacające.