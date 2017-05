Cerkwie na turystycznym szlaku

Chcą go stworzyć dzięki wsparciu unijnemu lokalne grupy działania (LGD): Tygiel Doliny Bugu i Puszcza Białowieska. Szlak ma być gotowy w przyszłym roku. – Pomysł pojawił się w 2014 roku w dość nietypowych okolicznościach. Pewnego dnia do biura Tygla Doliny Bugu przyszła pani Lidia Majchrzak, mieszkanka Sokołowa Podlaskiego, która pisała pracę magisterską o cerkwiach na Podlasiu. I podchwyciliśmy to – opowiada Agnieszka Wojtkowska, prezes LGD Tygiel Doliny Bugu. Dodaje, że oczywiście zaczęły się dyskusje, jak zrealizować taką trasę. – Jednak mamy sąsiadów zza „miedzy", i to dobrych sąsiadów – LGD Puszczę Białowieską. Zrobiliśmy konsultacje społeczne podczas przygotowywania strategii, gdzie społeczność naszych LGD opowiedziała się za realizacją takiego projektu – dodaje.

Eugeniusz Kowalski z LGD Puszcza Białowieska zauważa, że te tereny są zdominowane przez turystykę przyrodniczą, kojarzoną przede wszystkim z Puszczą Białowieską oraz Doliną Bugu. – Nie są wyeksponowane i zauważane bogate walory kulturowe regionu, często nazywanego „pograniczem kultur". W tym miejscu stykają się historyczne granice wpływów wschodnich i zachodnich, a istotnym ich elementem jest szeroko rozumiana kultura sakralna, zarówno materialna, czyli przepiękne cerkiewki, jak i niematerialna, chociażby obrzędy religijne, zwyczaje – wylicza.

Obie Lokalne Grupy Działania po przeprowadzeniu analizy „kulturowego stanu posiadania" postanowiły utworzyć produkt turystyczny „Samochodowo-motocyklowy podlaski szlak sakralny". – Będzie przebiegał przez malownicze miejscowości Podlasia od Drohiczyna do Hajnówki, charakteryzujące się unikatową drewnianą zabudową, której nieodłącznym elementem są przepiękne cerkwie – mówi Eugeniusz Kowalski. Obejmie cerkwie od Drohiczyna przez Narojki, Rogawkę, Grodzisk, Czarną Cerkiewną, Czarną Wielką, Żurobice, Siemiatycze, Mielnik, Radziwiłłówkę, Koterkę, Telatycze, Sanktuarium Grabarka, Żerczyce, Rogacze, Milejczyce, Sobiatyno, Kleszczele, Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, Nowe Berezowo aż po Hajnówkę.

– Na trasie, obok standardowych znaków turystycznych, postawimy specjalne tablice informacyjne opisujące historię obiektów sakralnych – dodaje przedstawiciel LGD Puszcza Białowieska. Informacje będą dostępne także dla osób niewidzących, ich treść zostanie przedstawiona także w alfabecie Braille'a. – Planujemy także materiały promocyjne, mapy i multimedialny przewodnik turystyczny opisujący trasę – dodaje Eugeniusz Kowalski. Budżet projektu nie powinien przekroczyć 237 tys. zł, z czego po stronie LGD Tygiel Doliny Bugu będzie to 176,6 tys. zł, a LGD Puszczy Białowieskiej dołoży do tego blisko 60 tys. zł. Szlak ma liczyć ok. 250 km.

W kwietniu obie LGD złożyły wspólny wniosek o dofinansowanie do Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania „Projekty współpracy z PROW 2014–2020". – Obecnie wniosek jest weryfikowany, czekamy na decyzję, liczymy, że będzie pozytywna – dodaje szefowa LGD Tygiel Doliny Bugu. Uroczyste otwarcie szlaku przewiduje się na wrzesień 2018 r.

Zdaniem przedstawicielu obu LGD stworzenie szlaku pozwoli na zróżnicowanie oferty turystycznej regionu, a działania promocyjne powinny wpłynąć na zwiększenie liczby gości, a więc i zysków lokalnych przedsiębiorców czy kwaterodawców.

LGD Puszcza Białowieska wykreowała wcześniej produkt turystyczny „Spływy kajakowe obszarami Natura 2000", stworzyła też koncepcję szlaku wodnego rzekami Narewka i Narew. – Ze względów administracyjnych szlak wodny nie został oznakowany (konieczność uzyskania wielu pozwoleń oraz trudności z wyznakowaniem szlaku na rozlewiskach – red.) – mówi Eugeniusz Kowalski. Ale i tak spływy kajakowe rzekami Narewka i Narew są bardzo popularne i przynoszą znaczne dochody branży turystycznej. Dla LGD Tygiel Doliny Bugu będzie to pierwsza taka inicjatywa.