Białystok kusi w internecie

Na mapie wakacyjnych podróży warto uwzględnić stolicę regionu. Jak rozsądnie zaplanować wycieczkę pod każdym możliwym względem, podpowiada fachowy portal www.odkryj.bialystok.pl.

To miasto wielu kultur i możliwości – wystarczy wejść na stronę internetową tego niecodziennego przewodnika, by zobaczyć, że to najprawdziwsza prawda. Uruchomiony przez władze miasta portal jest nie tylko ciekawy, ale i urokliwy od strony graficznej. W każdym okienku coś się dzieje. Trudno się dziwić, że przypadł do gustu mieszkańcom i turystom.

– Ze strony korzystają przede wszystkim użytkownicy z Polski, ale odnotowujemy też wejścia z Białorusi, Litwy, a nawet Stanów Zjednoczonych – mówi Urszula Mirończuk, rzeczniczka prezydenta Białegostoku.

Na własną miarę

Portal powstał w 2011 r. w związku z realizacją przez miasto szlaku turystycznego „Białystok wielu kultur". Wtedy narodził się pomysł, żeby nie tylko fizycznie wytyczyć szlak, ale i pokazać go w przestrzeni wirtualnej. – Idąc krok dalej, postanowiliśmy przedstawić turystom i mieszkańcom nie tylko obiekty, które są na szlaku, ale także wzbogacić projekt o inne przydatne informacje, które mogłyby zainteresować osoby odwiedzające miasto – tłumaczy rzeczniczka.

Zakładka „Turystyczne praktyczne info" to kopalnia informacji. Pozwala np. wybrać się na spacer jednym z miejskich szlaków, znaleźć muzeum, restaurację, sklep czy najbardziej dogodne miejsce na nocleg.

Portal pomoże zaplanować zwiedzanie według własnego gustu tak, by zobaczyć najciekawsze miejsca w stolicy regionu. Są więc wskazówki, co znajduje się na „Szlaku rodu Branickich", który przez kilka pokoleń władał miastem, i czego można się spodziewać na „Szlaku białostockich świątyń", na który składają się imponujące obiekty. Notki internetowego przewodnika informują, że w mieście jest 35 kościołów, wśród których na uwagę zasługuje katedra czy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z relikwiami bł. ks. Michała Sopoćki oraz ołtarzem papieskim. Portal wskazuje także cerkwie, w tym największą w Polsce prawosławną świątynię św. Ducha czy słynną cerkiew Mądrości Bożej, zaprojektowaną na wzór Hagia Sophia w Stambule. Jako że mamy do czynienia z miastem wielokulturowym, w przewodniku łatwo odnaleźć także warte obejrzenia synagogi. Inna propozycja to „Szlak drewnianej architektury". Zasięgając tu języka, można również zaplanować spacer po miejscu, które pamiętał z dzieciństwa Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie.

Nawet jeśli nie mamy zbyt wiele czasu, przewodnik poradzi, jak w ciągu pół godziny odbyć wycieczkę, która przybliży ducha wielokulturowego miasta, w którym przyszedł na świat twórca esperanto Ludwik Zamenhoff.

Od sportu do spania

Z kolei pod hasłem „Aktywne podboje" można znaleźć m.in. ośrodki rekreacji, obiekty sportowe, stadiony, baseny, siłownie. A także szkoły tańca, sztuk walki, spa, jaskinie solne czy kriokomory.

Część zatytułowana „Kulturalne zwiedzanie" – do którego zaprasza znana z wielkiego muralu „Dziewczynka z konewką" – zawiera z kolei informacje o wszystkich zabytkach, muzeach, galeriach sztuki, teatrach czy domach kultury. Tu można także sprawdzić, czy podczas planowanego pobytu odbywają się jakieś ciekawe wydarzenia.

– Warto zajrzeć do kalendarium, które w syntetycznej formie podaje informacje o wszystkich najważniejszych imprezach w mieście i jest na bieżąco aktualizowane. Wszystko to w prostej, czytelnej i nowoczesnej formie – mówi Urszula Mirończuk.

Twórcy portalu pomyśleli także o amatorach nocnego życia – znajdą dzięki niemu puby, kluby i nocne lokale. Zmęczony zwiedzaniem turysta może też wybrać restauracje, kawiarnie, pizzerie, a także bary mleczne, gdzie może się posilić. Całości dopełniają informacje o hotelach, pensjonatach i wszystkich miejscach, gdzie gość może zatrzymać się na nocleg.

Są ponadto nazwy szpitali, banków, urzędów, sklepów i wszystkich obiektów w mieście. Wszędzie, oprócz adresów, telefonów i notek, znalazły się odsyłacze do stron internetowych tych instytucji.

Dobry wzór

W 2014 roku strona www.odkryj.bialystok.pl została przebudowana i już w kolejnym roku zaczęła działać w nowej odsłonie.

– Nowa wersja, przygotowana przez białostocką firmę Lemontea, została doceniona, uzyskując nominację do nagrody Mobile Trends Awards w kategorii miasto z najlepszą stroną internetową/aplikacją mobilną. Portal był również rekomendowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego do nagrody Dobry Wzór 2016 – zaznacza Urszula Mirończuk.

Portal jest popularny. Średnio notuje około 200 wejść dziennie, miesięcznie blisko 20 tysięcy odsłon. Jakie informacje cieszą się największym zainteresowaniem? – Osoby odwiedzające stronę poszukują głównie informacji, co aktualnie dzieje się w mieście, czego dowiadują się z kalendarza imprez, oraz praktycznych wskazówek niezbędnych każdemu turyście, dotyczących noclegów, muzeów, galerii czy restauracji – wyjaśnia Mirończuk.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: g.zawadka@rp.pl