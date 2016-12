Na winiarską lekcję historii do Zielonej Góry

– Wystawa Muzeum Wina wpisała się na trwale w mapę turystycznych atrakcji miasta i województwa lubuskiego - mówi Arkadiusz Cincio, reprezentujący Dział Winiarski Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. – Od 2006 r. odwiedziło ją ponad 230 tys. gości – dodaje. Od września 2008 r. ekspozycję winiarską można oglądać w specjalnie adaptowanych w tym celu muzealnych piwnicach.

– Naszą największą atrakcją jest unikatowy w skali kraju zespół urządzeń do produkcji wina, na który składają się prasy, miazgownice, koryta deptakowe, beczki i ich elementy oraz narzędzia – wyjaśnia Arkadiusz Cincio. - Obiekty te, powstałe od XVIII do XX w., dokumentują działalność największych wytwórni win i winiaków.

Dumą wystawy jest także kolekcja dawnego szkła artystycznego, w tym niezwykle rzadkich XVIII-wiecznych kielichów wykonanych w należących do Radziwiłłów hutach szkła w Urzeczu i Nalibokach.

Muzeum Wina tętni życiem. Odbywają się tam, jak wyjaśnia Arkadiusz Cincio, liczne wydarzenia związane z odradzaniem się winiarstwa zielonogórskiego. Muzeum prowadzi lekcje dla uczniów oraz wykłady o winiarstwie dla dorosłych.

– W najbliższym czasie zamierzamy zmienić aranżację stałej wystawy – zapowiada Arkadiusz Cincio. – Dzięki zakupowi nowoczesnych gablot, znacznie powiększymy prezentowaną kolekcję szła artystycznego i użytkowego.

Trwają już także prace nad nowym kształtem sali, w której zrekonstruowana zostanie winiarnia mieszczańska. Jest to pomieszczenie, w którym winiarze przez trzy miesiące w roku mogli bez uiszczania podatku sprzedawać produkowane przez siebie wina.

Muzeum Wina organizuje wystawy czasowe. Na 2017 r. zaplanowane jest prezentacja szkła artystycznego Zbigniewa Horbowego. Goście zielonogórskiej placówki będą mogli również zapoznać się z działalnością Lubuskiej Wytwórni Win.

– Dynamicznie rozwijającemu się winnicom w naszym województwie oraz ich właścicielom poświęcony jest cykl monograficznych wystaw „Winnice lubuskie. Wczoraj i dziś". Trzecia prezentacja z tego cyklu zostanie udostępniona, tradycyjnie już, w okresie winobrania – zapowiada Arkadiusz Cincio.

Winobranie, największe święto wina w Polsce, zaczyna się pierwszą sobotę września w Zielonej Górze. Imprezy przyciągają od 800 tys. do nawet 1 mln osób.

Zielonogórskie święto wina organizowane jest w stolicy województwa lubuskiego nieprzerwanie od początku XIX wieku. Lokalni producenci podtrzymywali ten zwyczaj nawet za czasów PRL-u, gdy gronowych trunków nie mogły produkować osoby prywatne.

Historia produkcji wina w regionie ma swój początek w XII w. W Zielonogórskim Stowarzyszeniu Winiarskim podkreślają, że o ile w innych regionach Polski w dawnych czasach produkcją wina zajmowały się głównie klasztory, o tyle tutaj robili to mieszczanie.

W sezonie winiarskim 2016/2017 (zaczął się 1 sierpnia tego roku) powierzchnia lubuskich winnic, które zarejestrowały działalność w Agencji Rynku Rolnego, by sprzedawać swoje wina, przekracza 59 ha. To o ok. 7 ha więcej niż rok wcześniej.

Daje to Lubuskiemu pierwsze miejsce w Polsce. Kolejne są Małopolska (ponad 53 ha) oraz Dolnośląskie (ok. 26 ha). Łącznie uprawy wina w tym, sezonie sięgają w Polsce 244 ha. 51,56 ha.

Do 27 zwiększyła się natomiast liczba zarejestrowanych winiarzy w województwie lubuskim – informuje ARR. W sezonie 2015/2016 na liście ARR było ich 18. Pierwsza pod tym względem, z 28 producentami, jest Małopolska. Trzecia pozycja przypada Podkarpaciu, gdzie zarejestrowało się 24 winiarzy. W sumie do rejestru ARR w 2016/2017 roku trafiło 152 producentów wina.