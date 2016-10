Zielona Góra ściąga inwestycje

Niemiecki producent Ideal Automotive, działający w branży samochodowej, zainwestuje na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zielonej Górze 13,6 miliona euro. Mająca centralę w Bambergu firma posiada 16 zakładów na całym świecie, m.in. w Niemczech, Meksyku, Czechach, Słowacji, Chinach i Japonii, w których zatrudnia ponad 4 tysiące osób. W Polsce wybuduje fabrykę mającą wytwarzać elementy tapicerskie samochodów: m.in. tapicerkę półki bagażnika czy pokrycia tylnych siedzeń, oddzielające je od bagażnika. Odbiorcami będą m.in. koncerny motoryzacyjne BMW, Volvo czy Adient/Johnson Controls.

Ideal Automotive kupił 8-hektarową działkę na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w podstrefie Zielona Góra. Na 4 hektarach postawi zakład produkcyjny o powierzchni 18 tysięcy metrów kwadratowych. W późniejszym terminie możliwa będzie dalsza jego rozbudowa.

Projekt inwestycji obejmuje montaż co najmniej trzech linii produkcyjnych. Inwestor zadeklarował nakłady na poziomie co najmniej 5,04 mln euro do końca grudnia 2018 roku oraz co najmniej 8,59 mln euro do końca września 2026 roku. Powstanie 250 nowych miejsc pracy. Nowa fabryka przyniesie Niemcom zwiększenie sprzedaży, a zarazem pozwoli znacząco obniżyć koszty produkcji w porównaniu do fabryk w Niemczech.

Nowy, tak znaczący w branży motoryzacyjnej inwestor, jest bardzo ważny dla Zielonej Góry. Miasto zyska nowe miejsca pracy, co przełoży się na większe wpływy z podatku dochodowego. Inwestycja jest również szansą do powstania nowych miejsc pracy w otoczeniu, np. w usługach oraz w firmach, które będą współpracowały z inwestorem jako poddostawcy.

Fabryka będzie pierwszym tak dużym przedsięwzięciem branży motoryzacyjnej w Zielonej Górze. Atutem dla inwestora była atrakcyjna lokalizacja. Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny położony jest w rejonie powstającej drogi ekspresowej S3, która pozwoli na szybkie połączenie z autostradami A2 i A4. O wyborze Zielonej Góry zadecydowało także dobre przygotowanie terenu oraz szybkość, z jaką przedstawiono inwestorowi dopracowaną ofertę. Decyzja o realizowaniu w tym miejscu inwestycji zapadła w czerwcu, a we wtorek 4 października Niemcy otrzymali w kostrzyńsko-słubickiej strefie zezwolenie inwestycyjne. – Inwestorowi zależało na czasie, a my zapewniliśmy mu zrealizowanie wszystkich procedur w krótkich terminach – mówi Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry. Ideal Automotive będzie mógł liczyć na ulgi w podatku dochodowym, jakie wiążą się z inwestowaniem na terenie specjalnych stref ekonomicznych. – Firma dostanie także 10-letnie zwolnienie z podatku od nieruchomości – powiedział "Rzeczpospolitej" Kubicki. Zielona Góra liczy na kolejnych inwestorów. Według Kubickiego, dobre przygotowanie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego powinno zachęcić kolejnych przedsiębiorców. – Teren jest dobrze skomunikowany, obok są laboratoria, działa inkubator przedsiębiorczości. Jest także zamiejscowe biuro kostrzyńsko-słubickiej strefy – wylicza Kubicki.

W tym roku Park sprzedał już 5 nieruchomości pod nowe inwestycje. Firmy, które się tam ulokują, zainwestują łącznie ok. 107 mln zł i zatrudnią 520 osób.