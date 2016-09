Uniwersytet nadal łowi kandydatów na studia

– Można zdobyć jeszcze indeks na tak popularnych w pierwszej rekrutacji kierunkach, jak psychologia, prawo, informatyka, filologia angielska, pielęgniarstwo czy logistyka. Najbardziej oblegany w tym roku był u nas kierunek lekarski. O miejsce starało się 20 kandydatów – informuje „Rzeczpospolitą" Ewa Sapeńko, rzecznik prasowa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Chętni mogą składać dokumenty do 15 września.

Jak tłumaczy Ewa Sapeńko fakt, że nadal są wolne miejsca na wszystkich kierunkach nie powinien zaskakiwać. – Uchwała rekrutacyjna na Uniwersytet Zielonogórski, poza kierunkiem lekarskim, nie przewiduje list rezerwowych, a ponieważ kandydaci składają dokumenty na kilka uczelni bądź kilka kierunków, to po ogłoszeniu list osób przyjętych muszą zdecydować się na jeden kierunek na jednej uczelni. Stąd wolne miejsca – precyzuje rzeczniczka prasowa.

Dlatego na Uniwersytecie Zielonogórskim można jeszcze zdobyć indeks na 60 kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia i na dwóch kierunkach (chodzi o prawo i psychologię) na studiach jednolitych magisterskich.

Wolne miejsca są także na kierunkach, na których rekrutacja jest w tym roku prowadzona po raz pierwszy. Uczelnia ta utworzyła ich w tym roku sześć, m.in. energetykę komunalną, fizykę medyczną, czy stosunki międzykulturowe.

Władze uczelni zwracają uwagę na studia inżynierskie energetyka komunalna. Dlaczego ten kierunek może być atrakcyjny dla maturzystów? „Rozwój cywilizacyjny sprawia, że kwestie projektowania i eksploatacji systemów energetycznych (ciepłowniczych i elektroenergetycznych), źródeł energii (w tym hybrydowych i odnawialnych), instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i innych zawsze będą „na czasie. Zagadnienia racjonalnego gospodarowania energią, efektywności energetycznej w budownictwie i przemyśle będą coraz bardziej zyskiwały na znaczeniu, szczególnie w kontekście zaostrzających się wymagań związanych z emisją zanieczyszczeń" – tak reklamują go władze uczelni.

Z kolei fizyk medyczny ma być specjalistą zajmującym się m.in. radioterapią, obrazowaniem medycznym czy diagnostyczną medycyną nuklearną. Absolwent w przyszłości będzie mógł pracować np. w szpitalu lub przychodni.

Pedagogika specjalna – studia licencjackie, została utworzona na potrzeby lokalnego rynku pracy. Jak uzasadniają pracownicy uniwersytetu, na sześcioro mieszkańców Lubuskiego przypada jedna osoba z niepełnosprawnością. „W naszym regionie żadna uczelnia dotychczas nie oferowała takiego kierunku. Najwyższy więc czas zacząć kształcić specjalistów w tym zakresie. W poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach, brakuje specjalistów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z różnymi niepełnosprawnościami. Dodatkowym atutem dla studentów będzie możliwość opanowania podstaw języka migowego oraz systemu Braille'a" – opisują autorzy koncepcji utworzenia tego kierunku studiów.

Rekrutację prowadzi też Collegium Polonicum Adama Mickiewicza w Słubicach. Jak informuje Ewa Bielewicz – Polakowska uczelnia ta czeka na chętnych na dwóch kierunkach : prawo (studia stacjonarne jednolite magisterskie) oraz filologia germańska.

W pierwszym przypadku studia prowadzone są wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Aby zostać studentem tego kierunku należy przejść proces rekrutacyjny na kierunek Magister des Rechts na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Rekrutacja organizowana jest po stronie niemieckiej w centrali Uni-Assist i trwa do połowy września. Następnie trzeba zapisać się na prawo w Collegium Polonicum w Słubicach (do 15 października).

Podobnie wygląda proces rekrutacji na filologię germańską, z tym że zamknięcie list w Collegium Polonicum przewidziano 7 października).