Podróż tropem syberyjskiej zsyłki

7 lutego na kilka dni przed 77. rocznicą zsyłek syberyjskich do księgarń trafiła książka Dagmary Dworak „Kromka chleba". Autorka przedstawia w niej losy swojego ojca Bogusława Żukowskiego i jego siostry Danuty, uczestników dramatycznych zdarzeń na Syberii.

Dagmara Dworak jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kilkanaście lat pracowała jako makler i bankowiec oraz prowadziła agencję reklamową. Zapalona fotografka, autorka zdjęć publikowanych w przewodnikach, od lat odwiedza nietypowe miejsca, z dala od głównych szlaków. W związku z rodzinną historią i pisaniem książki odbyła dwie wyprawy na Syberię. W pierwszą zabrała także ojca, umożliwiając mu wzruszający powrót do przeszłości i spotkania ze znajomymi z czasów zesłania. Nakręciła wtedy fascynujący film o gehennie rodziny i jej dramatycznej podróży z Hajnówki do dalekiej Gramatuchy. Został dołączony do książki wydanej przez poznańskie wydawnictwo Rebis.

– Ta historia towarzyszyła mi od zawsze, z nią dorastałam i szłam przez życie – powiedziała Dagmara Dworak. – Nigdy nie była moją własną historią, lecz historią przeżyć mojej rodziny z lat 1940–1946 i dziejów syberyjskiego zesłania moich dziadków. Po latach wyrywkowego obcowania z nią przyszedł czas, żeby wszystko uporządkować, zapisać, przekazać dalej.

„Kromkę chleba" poleca Joanna Brodzik. Znana aktorka jest najstarszą z pięciorga wnucząt Jadzi, współbohaterki książki.

Na spotkanie z Dagmarą Dworak zaprasza 3 marca Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Norwida w Zielonej Górze oraz Dom Wydawniczy Rebis. Rozpocznie się o godzinie 18 w Sali Dębowej. Oprócz autorki weźmie w nim udział także bohater książki Bogusław Żukowski, syberyjski zesłaniec mieszkający w Zielonej Góry. Spotkanie poprowadzi Szymon Kozica, dziennikarz „Gazety Lubuskiej".

Na kolejne zapraszamy do Sali Konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu 6 marca o godz. 17. Patronat nad książką objęła „Rzeczpospolita" i „Życie Regionów".