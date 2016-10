Gwiazdy w Wytwórni

– Zapraszamy wszystkich miłośników muzyki, płyt i koncertów do Łodzi, nie tylko do Klubu Wytwórnia, który nadal będzie centrum festiwalowych wydarzeń, lecz także do Filharmonii – zachęca Maciej Werk, szef spektakularnej, łódzkiej imprezy.

W Wytwórni odbędą się prelekcje, warsztaty, koncerty oraz kulminacyjne wydarzenie festiwalu (29 października), czyli uroczysta gala wręczenia Nagrody „Człowieka ze Złotym Uchem". Otrzyma ją Brian Eno, wybitny producentem płyt m. in. U2 oraz były muzyk Roxy Music.

– Po ośmiu latach starań, nareszcie udało się nam zaprosić na Soundedit artystę, o którym pisano, że: „jest bogiem" – mówi Maciej Werk. – Brian Eno to absolutna legenda. Odwiedzi Łódź i opowie o swojej najnowszej płycie i instalacji dźwiękowej „The Ship", dokonaniach artystycznych oraz muzykach i zespołach, z którymi współpracował.

W Fabryce Sztuki (ul. Tymienieckiego 3) będzie można zapoznać się z najnowszą, autorską instalacją Briana Eno. Wernisaż instalacji z udziałem artysty odbędzie się w niedzielę 30 października o godzinie 17.

Uroczystą galę uświetni koncert akustyczny Petera Murphy'ego – wokalisty kultowego zespołu Bauhaus. Zagra utwory z solowego repertuaru, jak i z twórczości grupy Bauhaus.

Na gali specjalny dwugodzinny występ da również zespołu Raz Dwa Trzy z udziałem orkiestry ICON oraz Kwartetu Henryka Miśkiewicza. Wśród gości specjalnych znajdzie się Dawid Podsiadło.

W niedzielę 30 października wraz z Filharmonią Łódzką organizatorzy zapraszają na koncert Brodki promujący album „Clashes".

Tymczasem w czwartek – 27 października – tradycyjnie już festiwal zaprasza na dzień branżowy, który wypełnią szkolenia z systemów nagłośnieniowych firmy JBL. W piątek – 28 października, razem z Narodowym Centrum Kultury kontynuowany będzie ubiegłoroczny projekt „Antologia Polskiej Muzyki Elektronicznej".

Cały dzień wypełniony będzie spotkaniami z twórcami i koncertami spod znaku el-muzyki, wśród których znajdzie się m.in. występ innowacyjnego berlińskiego zespołu Atari Teenage Riot, którego lider Alec Empire przygotowuje też specjalny set DJ-ski złożony z utworów polskich twórców muzyki elektronicznej.

Jedną z imprez towarzyszących festiwalowi jest także pokaz filmów muzycznych. W kinie Bodo będzie można zobaczyć m.in. "Control", "Amy" czy "20 000 dni na ziemi".