Łódzkie na NIEMAPIE, czyli region okiem mam

To nietypowy przewodnik dla rodzin - nic nie kosztuje (wystarczy wejść na stronę i go pobrać w pliku .pdf), do tego wygląda jak bajeczka dla dzieci, bo zamiast zdjęć są kolorowe rysunki z krótkimi opisami miejsc, atrakcji i zdarzeń. Co najważniejsze NIEMAPA zachęca do odwiedzenia i odkrycia regionu na nowo także przez samych mieszkańców.

Projekt NIEMAPY wymyśliły ponad rok temu dwie łodzianki - Joanna Studzińska i Małgorzata Żmijska (Grupa Mamy, na co dzień mamy, które wiedzą, jak inaczej się zwiedza z gromadką dzieci). Takie wydawnictwa ma już Łódź, Lublin, Wrocław, Rzeszów, a teraz całe województwo łódzkie. Idea jest zawsze taka sama: graficzny przewodnik powstaje po osobistym sprawdzeniu polecanych przez inne mamy miejsc pod kątem dostępności i atrakcyjności dla rodzin. Stąd w Niemapie rzeczy dla tradycyjnych przewodników nietypowe jak np. niebieskie źródła w Rezerwacie Źródlana w Tomaszowie Mazowieckim, skąd początek bierze rzeka Jana czy nocowanie pod namiotem w osadzie młyn?skiej Talar we wsi Ldzan?.

Osobiście sprawdzone

Autorki rozpoczęły projekt NIEMAP rok temu od Łodzi. Pomysł tak się spodobał, że graficzne mapy zaczęły powstawać także w innych miastach, a teraz – po raz pierwszy – objęły cały region. - Szukamy miejsc atrakcyjnych dla rodzin z dziećmi a więc w pełni dostępnych, w pełni otwartych, bez ograniczeń - wyjaśnia Małgorzata Żmijska, która propozycje do Łódzkiego testowała przed dwa tygodnie z 2,5-letnim synem Eustachym. - Wcześniej robimy ranking, układany z propozycji nadsyłanych przez innych rodziców, sąsiadów, znajomych. A potem sprawdzamy to na sobie i własnych dzieciach - mówi ze śmiechem autorka. NIEMAPY mają oryginalną grafikę – projektuje je łódzkie Studio Ładne Halo (Maciej Blaźniak i Joanna Guszta), znane z ilustracji bajek dla dzieci.

Co polecają autorki w Łódzkiem? Warsztat garncarski w Bolimowie państwa Konopczyńskich, gdzie można samemu wylepić garnek kub kubek, skansen w Maurzycach, arboretum w Rogowie, do którego można dojechać Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Łódzkie jest bogate w ruiny zamków, które dzieci uwielbiają (m.in. Bolesławiec i Drzewica). A w pałacu w Nieborowie kręcono przygody „Akademii Pana Kleksa"...

Aktywnie i z pomysłem

Województwo łódzkie to różnorodny region różnych kultur, kuchni i zwyczajów. Jak zmieścić to na jednej mapie? – To był trudny wybór - śmieje się Żmijska. NIEMAPA o tej różnorodności przypomina i zachęca, by wyruszać w drogę np. przy okazji przeróżnych świąt regionalnych, chociażby Święta Truskawki w Buczku, Zalewajki w Radomsku czy Chrzanu w Osjakowie. Warto odwiedzić też Open Hair Festival w Sieradzu, Fly Fest w Piotrkowie Trybunalskim czy któryś z koncertów Festiwalu Kolory Polski, organizowanego przez województwo łódzkie.

NIEMAPA łódzkie zachęca do aktywnego, sportowego zwiedzania regionu: kajakami po czterech rzekach, które przepływają przez województwo czy rowerami wokół Zalewu Sulejowskiego trasą im. Z. Goliata. Liczy ona az? 68,5 kilometra, ale podzielona jest na krótsze odcinki – w sam raz na jeden dzien?. „Trasa wiedzie przez piękne lasy i uroczyska, więc nie zapomnij aparatu, z?eby złapac? jakis? ładny kadr" – zachęcają autorki.

Autorki zachęcają najmłodszych do aktywnej zabawy i poszukiwania przygód. Np. by odwiedzając kościółek w Stron?sku pod wezwaniem s?w. Urszuli i 11 Tysie?cy Dziewic i odszukać tajemniczą płaskorzez?bę ze smokiem, która znajduje się nad jednym z portali (czyli wejs?c?). Albo sprawdzić swoją przyrodniczą wiedzę w szkółce les?nej Borowiny k. Podwódki – tu przygotowano nawet specjalny miniquiz.

NIEMAPA łódzkie powstała dzięki współpracy wielu partnerów: Marszałka Województwa Łódzkiego, Giganta Mocy, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, OSM Łowicz, Politechniki Łódzkiej, Rainbow Tours, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Urzędu Miasta Bełchatów i Uniwersytetu Łódzkiego.

NIEMAPA w każdym mieście

Sukces przerósł oczekiwanie autorek. - Chciałyśmy zrobić NIEMAPĘ Łodzi, ale okazało się, że to był strzał w dziesiątkę i wiele miast chciało podobny projekt u siebie. Właśnie kończymy Poznań, w przyszłym roku NIEMAPY powstaną w Krakowie, Katowicach i Warszawie - zdradza Żmijska. Na poznańską NIEMAPĘ autorki zbierają fundusze poprzez stronę odpalprojekt.pl. „Kupując NIEMAPĘ pomagacie nam wydać nakład bezpłatny przeznaczony dla dzieciaków" - zachęcają autorki.

NIEMAPĘ można za darmo do pobrać ze strony www.niemapa.pl. Ale jest ona dostępna także w wersji papierowej, którą można kupić lub np. otrzymać za darmo od partnerów projektu – część nakładu trafiła jako nagrody w różnego rodzaju konkursach. Ponad połowę otrzymał Urząd Marszałkowski: pierwsza pula zostanie rozdana na Mikserze Regionalnym, można też wygrać je na stronie facebook.com/lodzkie.pl. NIEMAPY, oraz pochodzące z nich grafiki będzie można kupić także w łódzkich sklepach Pan Tu Nie Stał i Bardzo Rozsądnie.