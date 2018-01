Kultura i sztuka otwarta na seniorów

Przeglądy Twórczości Dojrzałej, warsztaty twórcze czy plenery artystyczne dla seniorów – tak wygląda praktyczna strona projektu „Przystanek 60+".

– Aktywność społeczna, rodzinna, różnorodne formy spędzania czasu, w tym dbałość o często i tak niewielki budżet finansowy, powinna być wyznacznikiem form wsparcia dla seniorów z naszego regionu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, wdrożyliśmy program umożliwiający korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych atrakcji na terenie województwa, ułatwiając seniorom rozwój ich pasji i zainteresowań – mówi Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. To pod jego patronatem organizowany był ten projekt. – Miejmy nadzieję, że dla wielu seniorów, ale i dla ich rodzin i bliskich, będzie to impuls do aktywnego, a przede wszystkim wspólnego spędzania czasu – dodaje marszałek Stępień.

Pierwsza edycja „Przystanku" odbywała się w październiku 2016 roku, a jej tematem były sztuki plastyczne. Wzięło w nim udział 100 artystów amatorów z całego województwa łódzkiego. Kolejna odsłona „Przystanku 60+" miała miejsce w styczniu 2017 roku. Wówczas odbył się dwudniowy przegląd kolęd i pastorałek. Wzięło w nim udział przeszło 600 seniorów. Kolejne dwie odsłony przeglądu dotyczyły teatru i kabaretu oraz malarstwa.

Na początku grudnia została podsumowana edycja obejmująca trzy kategorie: fotografię, muzykę oraz literaturę. – Łącznie w Wojewódzkich Przeglądach Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+" organizowanych w roku 2017 wzięło udział przeszło 1,3 tys. osób z województwa łódzkiego w wieku 60+ – wylicza Joanna Blewąska-Kołodziejczak, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach „Przystanku 60+" odbywały się nie tylko przeglądy twórczości seniorów, ale też zorganizowano warsztaty twórcze z wybranymi instytucjami kultury. Osoby dojrzałe mogły brać udział w zajęciach z plastyki, fotografii, teatru, kabaretu, rękodzieła (gobelin, decoupage, haftowanie i szydełkowanie itp.). – Warsztat kończyły się wykonaniem konkretnego dzieła przez każdego z uczestników, a najlepsze prace były nagrodzone – informuje Łódzki Dom Kultury. W każdym z warsztatów brało udział ok. 40–50 osób.

Inną ofertą skierowaną do seniorów były plenery artystyczne – „Lokomotywa 60+". – Korzystając z ponadpięcioletnich doświadczeń „Kolorowej Lokomotywy", we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury oraz dyrekcją Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego zorganizowano 15 plenerów twórczych, połączonych ze zwiedzaniem wybranych parków oraz konkursem i wystawą poplenerową – opowiada Joanna Blewąska-Kołodziejczak.

W ramach plenerów odbyły się spacery z przewodnikiem oraz trzy typy warsztatów: fotograficzny, malarski oraz gobelinu, połączone z konkursami na najlepsze prace. Innym akcentem „Przystanku 60+" była organizacja całodniowych forów. W ich trakcie odbywały się prezentacje i wykłady. Takie spotkania odbyły się w Wieluniu, Kutnie, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach, a ostatnie, 20 grudnia, w Pabianicach.

– Brali w nich udział członkowie uniwersytetów trzeciego wieku, stowarzyszeń zrzeszających seniorów oraz osoby działające w kołach artystycznych instytucji kultury województwa łódzkiego – wylicza przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego. W sumie w 2017 roku w wydarzeniach organizowanych w ramach „Przystanku" wzięło udział blisko 3 tys. osób.

Program w tym roku będzie kontynuowany, a nawet rozwijany. – W kilku największych miastach regionu planujemy zorganizować Senioralia, połączenie rozrywki i miłego spędzania czasu np. z możliwością przeprowadzenia bezpłatnych badań – zdradza marszałek Stępień. Przypomina, że od stycznia seniorzy w Łódzkiem będą mogli wyrobić Kartę Seniora Województwa Łódzkiego, która zaoferuje zniżki, m.in. na spektakle w Teatrze Wielkim, wydarzenia muzyczne w Filharmonii Łódzkiej czy wejścia do muzeów.