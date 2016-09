Najdłuższy lot

Polacy najczęściej podróżują do Wielkiej Brytanii, co mogłoby być zmienione przez Brexit

Za niespełna dwa miesiące ruszy najdłuższe i najbardziej egzotyczne w historii połączenie lotnicze z Poznania. 30 października biuro podróży Itaka uruchamia z Ławicy loty czarterowe do Ras Al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Do tej pory najdalszy dystans bezpośrednio ze stolicy Wielkopolski pokonywały samoloty lądujące na Wyspach Kanaryjskich. Loty z Ławicy na Lanzarote czy Gran Canarię zajmują około pięciu godzin. Te do Zjednoczonych Emiratów Arabskich będą około godziny dłuższe. Poznań od Kanarów dzieli ok. 3,8 tys. km. Odległość do Ras Al Khaimah jest o ok. 600 km większa.

Przedstawiciele poznańskiego lotniska liczą na spore obłożenie nowego kierunku.

– Uruchomienie połączenia z Ras Al Khaimah da mieszkańcom Poznania i Wielkopolski możliwość wygodnego, bo bez zbędnych przesiadek, przedłużenia lata. Mamy nadzieję, że kierunek ten będzie u nas tak samo popularny, jak na innych lotniskach w Polsce, na których jego sprzedaż ruszyła równolegle – mówi Błażej Patryn, rzecznik prasowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Jesienią lotnisko rozszerzy również ofertę połączeń regularnych. Już na początku listopada z Ławicy będzie można polecieć tanimi liniami do hiszpańskiego Alicante.

To właśnie połączenia regularne, wśród których poczesne miejsce zajmują te utrzymywane przez tanie linie lotnicze, w dużej mierze odpowiadają za wrost liczby pasażerów korzystających z usług lotniska w Poznaniu. Tanie linie lotnicze w lipcu tego roku obsłużyły na Ławicy niemal o 12 proc. pasażerów więcej niż w lipcu roku ubiegłego W tym samym czasie dynamika wzrostu korzystających z usług przewoźników tradycyjnych przekroczyła 9 proc., a korzystających z lotów czarterowych - 4 proc.

Słabszy wzrost czarterów miał swoje źródło przede wszystkim w mocnym spadku zainteresowania lotami do Turcji, po lipcowej niudanej próbie zamachu stanu w tym kraju. Niesłabnącą popularnością wśród Wielkopolan cieszy się za to Grecja, do której w lipcu latało 40 proc. poznańskich czarterów. Przedstawiciele lotniska zwracają również uwagę na rosnące zainteresowanie lotami do Bułgarii.

- Mimo złych prognoz dla lotów czarterowych, mogliśmy nie tylko zahamować spadki, ale i wygenerować wzrost w tym segmencie, czemu pomogło proponowanie kierunków alternatywnych, wybieranych przez turystów - skomentował lipcowe statystyki prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Mariusz Wiatrowski.

W całym ubiegłym roku Ławica obsłużyła 1,5 miliona pasażerów. Ze statystyk wynika, że w tym roku ich liczba już na początku sierpnia przekroczyła milion.