Maluch dla Toma Hanksa

Trwa zbiórka pieniędzy na taki samochód. Organizatorzy akcji liczą, że Hanks nie tylko pozna historię ich miasta, ale też je odwiedzi.

Wszystko zaczęło się od portali społecznościowych. Na jednym z nich Hanks zamieścił pod koniec listopada zrobione w Budapeszcie zdjęcie z bordowym „maluchem", co mocno komentowali internauci. Kilka dni później aktor zamieścił kolejne zdjęcie z fiatem 126 p. Ono także było zrobione w stolicy Węgier, prawdopodobnie rok temu, gdy Hanks kręcił tam film „Inferno".

Zainteresowanie znanego aktora, zdobywcy dwóch Oskarów, samochodem produkowanym przed laty w Bielsku-Białej, postanowiła wykorzystać mieszkanka miasta Monika Jaskólska, która uruchomiła zbiórkę pieniędzy na zakup Fiata 126 p dla Toma Hanksa. Na Facebooku ruszył profil „Bielsko-Biała dla Toma Hanksa". – Postanowiłam wykorzystać zainteresowanie aktora tym samochodem i przedstawić mu, jak był produkowany, gdzie był produkowany, jacy ludzie mieszkają w Bielsku-Białej – opowiada Monika Jaskólska.

Dzięki jej staraniom i pomocy jednej z lokalnych fundacji, ruszyła zbiórka pieniędzy na maluchu. Pieniądze można przelać w internecie za pośrednictwem platformy pomagam.pl oraz wrzucić do skarbonki ustawionej w jednym z centrum handlowych w Bielsku-Białej. Tam też wyłożona jest księga, do której można wpisać życzenia dla Toma Hanksa. Organizatorzy szacują, że potrzeba ok. 28 tys. zł. Ok. 8-13 tys. złotych potrzeba na samego „malucha", a kolejne 15 tys. na jego transport do Stanów Zjednoczonych.

– Z powodu amerykańskich przepisów, musimy kupić samochód co najmniej 30-letni, a im starszy fiat 126 p tym jest droższy, bo mają go głównie kolekcjonerzy – opowiada Monika Jaskólska. Już znaleziono cztery samochody, które spełniają te warunki. Organizatorka akcji będzie rozmawiała z właścicielami o cenie.

– Mamy firmy, które chcą wyposażyć samochód oraz okleić go zdjęciami pokazującymi historię produkcji „malucha" oraz naszego miasta – mówi Monika Jaskólska. Do tej pory w Internecie zebrano 1,3 tys. zł. Ile w skarbonce? Na razie nie wiadomo. Pieniądze nie zostały policzone.

– Niezależnie od zbiórki zgłaszają się do nas firmy, które chcą się zaangażować w akcję, a jedna z linii lotniczych zaproponowała przewiezienie za darmo samochodu do Stanów Zjednoczonych. Rozmowy na ten temat trwają – opowiada organizatorka akcji. I dodaje, że te deklaracje nie przeszkadzają w zbiórce, bo jeśli zostaną pieniądze z zakupu samochodu, to cała pozostała kwota zostanie przeznaczone na Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej, gdzie pani Monika od kilku lat jest wolontariuszem.

– Zbiórka potrwa jeszcze ok. 2-3 miesięcy – tłumaczy Monika Jaskólska.

Do całej akcji życzliwie podchodzi bielski ratusz. - Wiemy, oczywiście, o zbiórce pieniędzy na zakup "malucha" dla Toma Hanksa i życzliwie przyglądamy się tej inicjatywie. Jest ona kolejnym świadectwem pomysłowości i przedsiębiorczości mieszkańców naszego miasta – mówi Tomasz Ficoń, rzecznik urzędu miasta. Dodaje, że przedsięwzięcie samo w sobie już ma spory walor promocyjny. A może mieć jeszcze większy. Monika Jaskólska chce zaprosić aktora do miasta. Ma już kontakt do menedżera aktora, ale na razie się z nim nie kontaktowała. Czeka na zakończenie akcji. – Wierzę, że Tom Hanks doceni nasz projekt i odwiedzi Bielsko-Białą, gdy się dowie, że tyle osób zaangażowało się w zbiórkę pieniędzy na unikalny samochód dla niego – mówi organizatorka akcji.