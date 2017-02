Zielony rower, to szansa także dla firm

Wyznaczona została trasa, która przebiega przez pięć województw wschodniej Polski – podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i świętokrzyskie. Jest już w pełni przygotowana i praktycznie można już nią jeździć od 2016 roku. I widać, że jest zainteresowanie. Na rowerowych szlakach widać pasjonatów nawet zimą, ale sezon na dobre zacznie się od majowego weekendy i potrwa do końca września.

– Informacje o zainteresowaniu mamy od naszych partnerów, miejsc przyjaznych rowerzystom – hoteli, stanic, restauracji, operatorów parkingów bądź wreszcie wypożyczalni rowerów – mówi Kinga Aleksandrowicz-Kostępska z Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Od lutego 2017 ruszył kolejny nabór chętnych do udziału w tym projekcie Green Velo. – Chodzi nam o to, żeby w naszym województwie zaczęła się rozwijać mikroprzedsiębiorczość. Projekt jest trafiony, bo zainteresowanie jest olbrzymie, zwłaszcza ze strony obiektów noclegowych, gastronomicznych i gospodarstw agroturystycznych – dodaje.

Na Podkarpaciu do programu Green Velo weszły również stacje benzynowe, które na swoim terenie wyznaczyły miejsca dla parkingów rowerowych.

Projekt Green Velo polegał na wyznaczeniu korytarzy do przejazdu rowerzystów. Strefa została poszerzona o 10 km po każdej stronie takiego szlaku.

Ten projekt otrzyma dofinansowanie w ramach wspólnego programu Ministerstwa Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego, które przygotowują wspólny program rozwoju turystyki w Polsce wschodniej. Będzie to wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw z branży turystycznej, które mogą uzyskać nisko oprocentowane kredyty na rozwój. A preferencje będą dla osób i firm ubiegających się o status miejsca przyjaznego rowerzystom. Wysokość kredytu, który można uzyskać na taki projekt, mieści się w przedziale 5–500 tys. złotych. Program dofinansowania zostanie uruchomiony we wrześniu 2017.

Ile można zarobić

Do kogo ma być skierowana promocja Green Velo? – Oczywiście do rowerowych pasjonatów i osób zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem, ale również do osób, które okazjonalnie chcą się przejechać taką trasą. Tak z kraju, jak i z zagranicy – mówi Kinga Aleksandrowicz-Kostępska.

Jakie są oczekiwania wobec tego projektu? Wcale nie takie skromne, bo na podstawie modelu opracowanego przez Europejską Federację Cyklistów (EFC) wyliczono, że Green Velo wygeneruje 260 tys. noclegów, co przyniesie ok. 40 mln złotych wpływów. 332 tys. osób ma wybrać się w tę trasę na jeden dzień i zostawić tam przynajmniej 25 złotych, turysta wielodniowy wyda 79 złotych dziennie przy przejeździe krótkim i 109 złotych przy dłuższym. Turystyka weekendowa powinna natomiast przynieść 3,4 mln złotych wpływów.

Kto skorzysta

Jakie branże mogą skorzystać na tym projekcie? Oprócz tych oczywistych – hotelarzy i gastronomii – także producenci ekologicznej żywności, producenci lodów, firmy zajmujące się wynajmem samochodów, firmy transportowe, lotniska, opieka zdrowotna, wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego, rybołówstwo śródlądowe, muzea i wiele innych, jak na przykład branża usług fryzjerskich i kosmetycznych.

Kto jest „wielodniowym rowerzystą"? Jest to osoba w wieku 45–55 lat, posiadająca wyższe wykształcenie, wyjeżdżająca w towarzystwie innej osoby bądź w grupach trzy–pięcioosobowych.

Zagraniczny turysta przyjeżdżający do Polski wschodniej pochodzi przede wszystkim z krajów niemieckojęzycznych, czyli z Niemiec i Austrii. – Na tych rynkach właśnie intensywnie się promujemy, między innymi na targach turystycznych, chociażby takich jak berlińskie ITB, które odbywają się rokrocznie na początku marca, bądź wiedeńskich, na początku stycznia – informuje Kinga Aleksandrowicz-Kostępska. Jej zdaniem nie potwierdza się opinia, że odchodzi się już od promocji na targach. – W naszym przypadku zainteresowanie było ogromne – mówi.

Dwucyfrowy wzrost

Także Holendrzy są zainteresowani Polską wschodnią, pociąga ich dzika natura, o którą na zachodzie Europy jest już coraz trudniej. Wielu z nich pokonuje dziennie po 100 kilometrów i nie widzą problemu, aby dojechać do nas pociągiem czy samochodem i dalej wyruszyć szlakiem Green Velo. Szczególnie zainteresowani są Roztoczem i słyszeli o Green Velo, który jest mocno promowany także przez zagraniczne ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej w Brukseli i Amsterdamie.

Podkarpacie jest już regionem znanym turystom. W ubiegłym roku z noclegów skorzystało tam prawie 900 tys. przyjezdnych, z danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie wynika, że wśród nich było 105 tys. cudzoziemców. W porównaniu z rokiem 2015 daje to ogólny przyrost o 13,3 proc. Od początku 2016 do końca września skorzystano z 2,4 mln noclegów.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: d.walewska@rp.pl