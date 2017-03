Będzie nowoczesny stadion dla studentów

Kampus kieleckiej politechniki położony przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, niemal w centrum miasta, zajmuje 22 hektary. To m.in. pięć budynków dydaktycznych z halami laboratoryjnymi, hala dydaktyczno-sportowa, audytorium na 600 miejsc, sześć domów akademickich, dwa budynki z mieszkaniami.

Władze uczelni chcą zagospodarować teren między halą sportową i domami studenta, na którym jest prowizoryczne boisko piłkarskie. Pomysł nie jest nowy. – Wizja lokalizacji stadionu w tym miejscu pojawiła się już w projekcie zagospodarowania terenu uczelni w latach 70., a została uściślona w 2011 r. w opracowaniu konkursowym autorstwa dr. hab., inż. arch. Janusza Pachowskiego – opowiada dr inż. Kazimierz Sokołowski, kanclerz Politechniki Świętokrzyskiej.

Teraz uczelnia wraca do tematu. – Mamy już decyzję środowiskową. Został też wyłoniony wykonawca opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę – opowiada kanclerz. Zdradza, że zmieniła się nieco koncepcja budowy stadionu i boiska.

Zaktualizowana zakłada, że powstanie boisko otoczone bieżnią. Ma też być rów z wodą do biegów z przeszkodami, skocznie do skoku wzwyż i o tyczce, a także do skoku w dal i trójskoku. Uczelnia chce, by znalazła się też tam rzutnia do pchnięcia kulą. Mają powstać częściowo zadaszone trybuny na ok. 200 miejsc. Dodatkowo w sąsiedztwie stadionu, bezpośrednio przy hali sportowej, stanie budynek z pomieszczeniami magazynowymi do przechowywania sprzętu sportowego.

Zaplecze ma być usytuowane po stronie zachodniej istniejącej hali sportowej. Ma się składać z pomieszczeń magazynowych o powierzchni ok. 250 mkw. Magazyn ma być połączony z budynkiem hali sportowej.

Poza tym istniejące w budynku hali sportowej oraz byłej stołówki szatnie i sanitariaty zostaną przystosowane do obsługi imprez sportowych odbywających się na nowym stadionie. Uczelnia chce też stworzyć drogi dojazdowe do nowego obiektu, drogi i place przeciwpożarowe, parkingi, chodniki. Stadion ma być ogrodzony, oświetlony i monitorowany.

– Projektowany obiekt będzie przystosowany do organizacji lekkoatletycznych zawodów rangi mistrzostw Polski, ale przede wszystkim jednak przewidziany będzie dla studentów politechniki – tłumaczy Kazimierz Sokołowski.

Zdradza, że koszt obiektu to od 5 do 5,5 mln zł, a uczelnia stara się o dofinansowanie jego budowy z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz urzędu marszałkowskiego.

– Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa może się rozpocząć już w przyszłym roku – zapowiada kanclerz Politechniki Świętokrzyskiej.

Jak przypomina w rozmowie z „Rzeczpospolitą" Mieczysław Tomala, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w Kielcach są dwa stadiony lekkoatletyczne: jeden przy hali Legionów, a drugi przy ul. Prostej. Ten pierwszy ma nawierzchnię tartanową i regularnie odbywają się na nimi zawody sportowe. Drugi zaś ma nawierzchnię naturalną.

– Jeśli politechnika chce i stać ją na to, może budować kolejny obiekt dla swoich studentów – podsumowuje Mieczysław Tomala.