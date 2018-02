Wisła łączy i ma order swego imienia

Sandomierz jest w ten weekend stolicš wszystkich flisaków i ludzi zwišzanych z powracajšcš na wody Królowej Polskich Rzek żeglugš tradycyjnymi łodziami. W Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w tym mieœcie zostanie wręczony Order Rzeki Wisły.

Zanim nastała era silników parowych i spalinowych, płaskodenne drewniane zwane Pychówkami, pływały po Wiœle. Transportowano nimi piasek i inne towary. Woziły też ludzi. Miały kilka metrów długoœci i poruszały się dzięki długim wiosłom, którymi można było odepchnšć się od dna rzeki. Można też było ustawić na łodzi maszt i podnieœć żagiel rozprzowy. Tratwami po rzekach spławiano też większe transporty.

Odrodzenie tradycyjnej żeglugi da się zaobserwować na Wiœle od kilku lat. Pychówki budujš pasjonaci na wzór dawnych łodzi. W ciepłe i słoneczne dni kilka, a nawet kilkanaœcie żagli na Wiœle widać z warszawskich mostów.

Rok 2017 został ustanowiony Rokiem Rzeki Wisły i w jego ramach organizowano wiele przedsięwzięć majšcych przypomnieć o tym, że rzeka łšczy, a nie dzieli. Spływano niš Puław do Torunia, ze szczególnymi atrakcjami po drodze. Armada łodzi przybijała do brzegu, przy którym organizowano koncerty, pikniki, wystawy i zwiedzanie jednostek.

Położony w œrodkowym odcinku Sandomierz nieprzypadkowo został wybrany na miejsce planowanego wydarzenia. Ziemia Sandomierska, dzięki doskonałemu położeniu, historycznej roli w rozwoju dobrobytu Państwa Polskiego oraz aktywnie działajšcemu œrodowisku pasjonatów rzeki Wisły, sš najlepszš lokalizacjš. Na SandomierszczyŸnie, jeszcze sto lat temu Wisła stanowiła trudnš do przebycia granicę pomiędzy zaborem rosyjskim i austriackim, a dziœ łšczy Polaków.

Cała impreza ma na celu wypromowanie w całym kraju regionu jako „kolebki wiœlanego wodniactwa, szkutnictwa i flisactwa". Inicjatywa „Napędzani Wisłš" organizuje wiosenne i jesienne sprzštanie Wisły, wyprawy warszawskie i udział w obchodach Godziny „W", organizowane sš Rejsy Niepodległoœci (11 listopada), festiwal „Dookoła Wody" i rejsy edukacyjne „Sandomierkš" - unikatowš łodziš historycznš typu dubas.

Obchody Roku Rzeki Wisły miała od poczštku charakter oddolny. Wymyœlił jš społeczny komitet, który zyskał poparcie wielu instytucji i samorzšdów i doprowadził do przyjęcia przez Sejm uchwały ustanawiajšcej rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Ludzie z tego œrodowiska zorganizowali wiele akcji i wydarzeń kulturalnych majšcych na celu popularyzowanie tradycji wiœlanych w całym kraju.

O Wiœle słychać było także nad francuskš Loarš, gdzie zawędrowała delegacja polskich żeglarzy ze swymi łodziami. W paŸdzierniku zeszłego roku zaprezentowali się w Orleanie.

Efekt tej wizyty zobaczymy w sobotę. W Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Sandomierzu spotkajš się przywracajšcy tradycję żeglugi wiœlanej by uhonorować Orderem Rzeki Wisły Zbigniewa Gšsowskiego – zamieszkałego we Francji założyciela i wieloletniego prezesa Stowarzyszenia „Loara-Wisła". Postanowiono go nagrodzić za impuls dany z zagranicy do odtwarzania, rozwoju i popularyzacji tradycji flisackich i szkutniczych w Polsce. Order, wręczany corocznie, przyznaje kapituła pod przewodnictwem retmana Mieczysława Łabędzkiego.

Gšsowski jako pierwszy zostanie uhonorowany tym odznaczeniem, za wybitne zasługi w rozwoju tradycyjnej żeglugi i szkutnictwa na Loarze i Wiœle. Oprócz bycia inicjatorem odtwarzania i rozwoju floty drewnianych łodzi rzecznych nad Wisłš i Loarš, jest swoistym ambasadorem naszej rzeki i œrodowisk wiœlanych we Francji.

Uroczysta Gala Orderu Rzeki Wisły, podczas której odznaczenie zostanie wręczone, będzie okazjš do pierwszego w 2018 roku spotkania œrodowiska pasjonatów rzeki Wisły. Zaplanowano też panele dyskusyjne poœwięcone tradycyjnemu szkutnictwu wiœlanemu i inicjatywie odbudowy tradycyjnej floty wiœlanej.

Idea imprezy przywołuje dawne doroczne spotkania cechów rzemieœlniczych i kupieckich, głównie flisackich i szkutniczych, na których podsumowywano sezon spławny i planowano kolejny. Teraz ma być podobnie. Szeroka, apolityczna koalicja fundacji, stowarzyszeń, armatorów tradycyjnych drewnianych łodzi, żeglarzy, flisaków, pasjonatów żeglugi, historii i tradycji Królowej Polskich Rzek chce podsumować swš zeszłorocznš działalnoœć i zaplanować pod tym kštem obecny rok.

Gala Orderu Rzeki Wisły będzie kulminacyjnym punktem sandomierskiego weekendu. Zanim do niej dojdzie flisacy, szkutnicy i wiœlani żeglarze zbiorš się w Koœciele Nawrócenia œw. Pawła Apostoła w Sandomierzu gdzie będzie odprawiona mszę œw. Pod przewodnictwem biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza. Koœciół wybrano nieprzypadkowo bowiem znajdujš się w nim relikwie Œw. Barbary - patronki flisaków. Dalsze uroczystoœci w Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego zaplanowano na godz. 14.00.

Do niedzieli zaplanowano w Sandomierzu różne atrakcje zwišzane z Wisłš i wodniakami. Będzie można wyruszyć na spacer z przewodnikiem po ważnych miejscach dla szkutnictwa i flisactwa wiœlanego, a także posłuchać tradycyjnych pieœni i toastów flisackich. Być może też jakiœ spełnić razem z nimi...