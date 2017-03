Region zwrócony do morza

Łatwiej będzie dojechać do stolicy polskich Tatr

Gospodarka województwa pomorskiego jest jedną z lepiej rozwijających się w Polsce. Położenie sprzyja oczywiście rozwojowi sektora morskiego. Województwo ma np. ważny kompleks portowy pełniący funkcje ogólnokrajowe i międzynarodowe. Dominujące branże to rybołówstwo i turystyka, prężnie rozwija się także szkutnictwo, firmy specjalizujące się w budowie i naprawie okrętów oraz obsłudze portów.

Pomorze jest światowym liderem wyrobów bursztyniarskich. W ponad 3 tys. małych zakładów pracuje około 10 tys. rzemieślników i artystów projektujących biżuterię. Ich roczne przychody, zwłaszcza z eksportu, ocenia się na ponad 300 mln dolarów.

100 tys. studentów

Główny potencjał dla tworzenia kapitału ludzkiego w województwie stanowi 27 uczelni wyższych, w których kształci się 98 tys. studentów, czyli 6,7 proc. studiujących w całym kraju. Cechą wyróżniającą system kształcenia w regionie są uczelnie kształcące na kierunkach związanych z gospodarką morską.

– Ze względu na dużą popularność polskich produktów w Skandynawii Pomorze, a przede wszystkim Trójmiasto jest dobrym miejscem do prowadzeniu biznesu. Pracodawcy mają duży dostęp do wykwalifikowanych pracowników władających obcymi językami oraz kadry inżynierskiej – potwierdza Robert Mróz, prezes firmy DWD BauTech specjalizującej się w systemach doświetlania oraz oddymiania obiektów przemysłowych.

– Zawsze powtarzam, że za naszym sukcesem stoją ludzie. W Bytowie mamy dostęp do najlepszych fachowców, ludzi, którzy po prostu czują rzemiosło. A w przypadku naszego biznesu jest to niezwykle ważne. Tu od zawsze szkoliło się fachowców. To dla nas wielki atut – podkreśla Leszek Gierszewski, prezes Drutexu, lidera rynku stolarki okienno-drzwiowej w Polsce i czołowego producenta w Europie.

Do mocnych stron województwa można jeszcze zaliczyć stosunkowo wysokie płace oraz popyt konsumpcyjny, zróżnicowany przemysł czy dość wysokie nakłady inwestycyjne.

Wśród słabszych stron trzeba z kolei wymienić np. relatywnie słabą infrastrukturę gospodarczą, w tym sieć dróg. – Mankamentem regionu, a zwłaszcza jego zachodniej części, jest jakość i stan dróg, w tym brak kompleksowego rozwiązania dotyczącego trasy S6 czy modernizacji dróg stanowiących dojazd do autostrady A1. W przypadku naszej firmy dostęp do dobrze rozwiniętej sieci dróg jest zaś kluczowy – przyznaje Leszek Gierszewski.

Dynamiczny rozwój

W ciągu ostatnich pięciu lat produkt krajowy brutto w województwie pomorskim wzrósł o 16 proc., czyli o ponad 1,2 pkt. proc. To więcej niż PKB liczony dla kraju. W 2015 roku stanowił równowartość 646 ton sztabek złota i wynosił 103,4 mld zł. Na Pomorzu powstaje 5,7 proc. polskiego PKB, w tym trzy czwarte w gospodarce, a jedna czwarta w sferze budżetowej.

Wartość PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2015 roku kształtowała się na poziomie od 32 tys. (województwo lubelskie) do 74,6 tys. zł (województwo mazowieckie). W województwie pomorskim wynosiła 44,9 tys. zł. To o prawie 2 tys. zł mniej niż średni wskaźnik dla Polski. To także znacznie mniej niż w sąsiednim województwie wielkopolskim, gdzie PKB na mieszkańca wynosi 50,1 tys. zł. Jednocześnie w województwie zachodniopomorskim wartość ta była niższa o 5,2 tys. zł niż w pomorskim, w kujawsko-pomorskim o 6,7 tys. zł, a w warmińsko-mazurskim aż o 11,7 tys. zł.

Przedsiębiorcy mają się dobrze

Na terenie województwa ma siedzibę prawie 282 tys. przedsiębiorstw. Od 2010 roku przybyło ich ponad 8 proc. W województwie pomorskim jest zarejestrowanych 6,7 proc. wszystkich firm, z czego 96,7 proc. należy do sektora prywatnego. Pomorze zajmuje szóste miejsce pod względem liczby firm wśród województw (więcej jest w mazowieckim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim).

W 2015 roku przybyło 26 316 nowych przedsiębiorstw, czyli o 1,67 proc. więcej niż w 2014. Wyrejestrowano w tym czasie 20 518 podmiotów (o 5,2 proc. mniej niż w 2014 r.). W Polsce w tym okresie zarejestrowano 359 973 firmy (wzrost o 0,7 proc.), a wyrejestrowano 292 348 (spadek o 4 proc.).

W 2015 roku przedsiębiorstwa działające na terenie Pomorza osiągnęły przychody na poziomie 152 ,1 mld zł, a zyski na poziomie 6 mld zł. Stanowi to odpowiednio 6 i 6,6 proc. przychodów i zysków wypracowanych przez firmy w Polsce. Tylko 70 proc. przychodów wypracował sektor prywatny. Województwo pomorskie ma w tym względzie najniższy wskaźnik w Polsce. W całym kraju już 89,9 proc. przychodów przedsiębiorstw wypracowuje sektor prywatny.

Firmy wydały w 2015 roku na inwestycje 7277 zł w przeliczeniu na osobę, czyli o 10 proc. więcej niż 2014 roku. Pod tym względem województwo pomorskie znajduje się na piątym miejscu wśród wszystkich województw. 58 proc. wydatków inwestycyjnych pochodziło od sektora prywatnego.

Na liście 500 największych przedsiębiorstw publikowanej przez „Rzeczpospolitą" znajduje się 18 spółek z Pomorza, na liście 2000 jest ich już jednak aż 148. Największe firmy działające na terenie województwa to Grupa Lotos, Energa czy LPP, wszystkie z Gdańska.

Z województwa pomorskiego na głównym parkiecie notowanych jest 30 firm. Do najbardziej rozpoznawalnych należą Lotos, LPP, Energa czy Gino Rossi. Na rynku NewConnect jest 18 spółek.

W rankingu marek publikowanym przez „Rzeczpospolitą" są 22 marki z tego regionu. W pierwszej setce znajduje się ich sześć. Na ósmej pozycji jest Lotos (jego wartość to 1,35 mld zł). Pozycje 13., 57. i 65. zajmują marki firmy LPP: Reserved, Cropp oraz House, na 68. miejscu jest Vectra, a na 77. – Multimedia. Wartość wszystkich pomorskich marek ujętych w zestawieniu sięga 4 mld zł.

Eksport głównie do Unii

Województwo pomorskie zajmuje piąte miejsce wśród polskich regionów pod względem wartości eksportu (pochodzi stąd około 8 proc. polskiej sprzedaży zagranicznej). Szacuje się, że tutejsi eksporterzy osiągają z tytułu sprzedaży zagranicznej łączne przychody na poziomie 11–12 mld euro.

W strukturze geograficznej eksportu województwa pomorskiego dominują państwa Unii Europejskiej. Przypada na nie około 70 proc. sprzedaży zagranicznej Pomorza. Największym odbiorcą są Niemcy (20 proc.), a następnie Holandia (10 proc.), Szwecja (6,5 proc.), Czechy (5,8 proc.), Chorwacja (5,5 proc.) oraz Norwegia (5 proc.). Około 2500 firm z Pomorza osiąga przychody z eksportu. Do najbardziej znanych eksporterów można zaliczyć: grupę Remontową Holding specjalizującą się w budowie statków, Polpharmę, największego polskiego producenta leków, czy firmę Ziaja, znanego wytwórcę kosmetyków. Warto też wspomnieć o firmie Drutex. – Ponad 70 proc. naszej sprzedaży stanowi eksport – mówi Leszek Gierszewski.

Już 215 przedsiębiorstw z Pomorza ma filie i spółki poza granicami kraju, 28 z nich znajduje się w Niemczech, 24 na Cyprze, a 16 w Rosji.

Więcej kobiet bez pracy

Bezrobocie na terenie województwa pomorskiego jest niższe niż liczone dla całego kraju. W styczniu 2017 roku wynosiło 7,5 proc. (analogicznie dla Polski było to 8,6 proc.). Od kilku lat bezrobocie w regionie spada (w 2012 r. wynosiło 13,4 proc.). Pomorskie zajmuje piąte miejsce wśród województw pod względem stopy bezrobocia. Wśród bezrobotnych przeważają kobiety – jest ich 44 573, a panów o 11 484 mniej.

Województwo pomorskie oferuje ponad 798 tys. miejsc pracy, co stanowi 5,5 proc. wszystkich miejsc pracy w Polsce. 47,7 proc. z nich przeznaczonych jest dla kobiet. Najwięcej osób zatrudnionych jest w przemyśle (19,5 proc.) oraz w handlu (16 proc.).

W 2015 roku przedsiębiorstwa zatrudniły 39,9 tys. nowych osób, a zwolniły 19,8 tys. Analogicznie w Polsce zatrudnionych zostało 595,9 tys., a zwolnionych 317,6 tys. osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw na Pomorzu w 2015 r. wynosiło 4132 zł, podobnie jak w Polsce. To więcej niż w województwach ościennych. We wszystkich czterech regionach otaczających województwo pomorskie średnie wynagrodzenie nie przekracza 4 tys. zł. W województwie zachodniopomorskim wynosi 3794 zł, w wielkopolskim – 3729 zł, w kujawsko-pomorskim – 3540 zł, a w warmińsko-mazurskim – 3495 zł.

Najwięcej można zarobić w sektorze informacja i komunikacja – 6536 zł, zaś najmniej w gastronomii i hotelarstwie – 2331 zł miesięcznie.

