Książka w drodze

Celem przedsięwzięcia jest upowszechnianie czytelnictwa wśród seniorów oraz osób niepełnosprawnych, które na co dzień nie mają możliwości korzystania z bibliotek publicznych. Gdańska Biblioteka Mobilna ruszyła w połowie stycznia, jej twórcy zakładają, że z oferty skorzysta nawet trzysta osób.

– Na razie mamy kilkunastu czytelników. Zazwyczaj są to osoby niekorzystające z internetu, więc zgłoszenia odbywają się telefonicznie. Następnie nasz pracownik jedzie do czytelnika z kartą biblioteczną do wypełnienia i listą lektur z opisami – mówi „Rz" Beata Więckowicz, koordynator biura Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej, która prowadzi bibliotekę.

GSS jest pozarządową organizacją zajmującą się aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, działalnością kulturalno-oświatową na rzecz środowiska lokalnego. Działalność spółdzielni opiera się m.in. na usługach opiekuńczych oraz szkoleniach.

W Gdańskiej Bibliotece Mobilnej znajduje się obecnie około 1800 książek, pochodzących od darczyńców prywatnych oraz firm.

– Zakres jest szeroki – od literatury pięknej, przez kryminały, poradniki, po encyklopedie – wylicza Beata Więckowicz.

Listę lektur GBM zamykają Lew Tołstoj, John Updike, Mario Vargas Llosa i Wojciech Żukrowski. Dobrej lektury.