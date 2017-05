Poznawanie regionu smakiem

Jest już tradycją, że w drugim tygodniu maja szczecińskie Wały Chrobrego toną w różnobarwnych kwiatach i... zapachach pysznego jedzenia. Urządzany od kilku lat Piknik nad Odrą z imprezy turystycznej przemienił się w turystyczno-kulinarną, a także folklorystyczno-kulturalną.

Kuchnia z różnych stron świata

Towarzyszące piknikowi Targi Żywności i Produktów Ekologicznych Organic usatysfakcjonowały zainteresowanych produktami ekologicznymi i naturalnymi, ale także rękodziełem. Z kolei trzeci w Szczecinie Festiwal Smaków Food Trucków zadowolił podniebienia poszukiwaczy nowych smaków – prócz foodtrucków tradycyjnych, oferujących frytki, hamburgery i kiełbaski, pojawiły się te wyspecjalizowane w kuchni japońskiej, francuskiej, hiszpańskiej, włoskiej czy arabskiej.

Pierwszego dnia Pikniku odbyło się Wielkie Gotowanie. W Wielkim Garze przyrządzono „Uckermärker Käsesuppe", czyli tradycyjną zupę serową, jaką pochwalił się leżący po sąsiedzku region Brandenburgii. Na gości czekało aż 10 tys. porcji.

Przez kilka lat Piknik nad Odrą sam w sobie wyrósł na atrakcję turystyczną. Przyciąga bowiem nie tylko szczecinian i mieszkańców nawet najodleglejszych części województwa zachodniopomorskiego, ale i innych województw, nie tylko ościennych, i turystów zza Odry, którzy przyjeżdżają tu zwabieni sławą lokalnych specjałów. Piknik to jedyna w swoim rodzaju okazja do skosztowania produktów regionalnych, z których Zachodniopomorskie słynie nie tylko na terenach przygranicznych.

Popularność żywności z regionu

Wystawcy co roku spotykają tu wielbicieli swoich wyrobów – słynnego pasztecika szczecińskiego, czyli roladki z ciasta drożdżowego z farszem wołowym, pieczarkowym z żółtym serem, kapustą z grzybami albo z jajkiem. Potrawa, licząca sobie 48 lat, ma ciekawą historię, sięgającą czasów, gdy ówczesna Szczecińska Spółdzielnia Społem otrzymała z radzieckiego demobilu maszynę służącą do wyrabiania pierożków. Pracownicy Społem mięso na pierogi zastąpili drożdżowym i wymyślili pasztecik, który żywi szczecinian nie gorzej niż pierożki radzieckich żołnierzy. Znajdujący się na liście produktów tradycyjnych z województwa, ma ogromną rzeszę fanów, ale to nie na niego polują koneserzy regionalnych smaków. Nawet nie na słynny paprykarz szczeciński, ogórek kołobrzeski, sieję miedwieńską czy grzyby marynowane z szyszką. Turyści przyjeżdżają po słoiki miodu drahimskiego, zebranego w gminach: Czaplinek, Wierzchowo, Barwice, Borne Sulinowo oraz Nadleśnictwa Borne Sulinowo położonych na Pojezierzu Drawskim. Pod tą nazwą sprzedawanych jest pięć odmian miodów pszczelich nektarowych: gryczany, rzepakowy, wrzosowy, lipowy oraz wielokwiatowy.

Amatorów mocnych trunków interesują lokalne nalewki, a także wina, np. z Winnicy Turnau z podszczecińskich Baniewic, rodzinne przedsięwzięcie, którego jednym z udziałowców jest znany artysta Grzegorz Turnau.

Tłumy spacerowały i degustowały produkty wystawione na stoiskach producentów pieczyw, wędlin, a także serów czy piwa. Smakami charakterystycznymi dla regionu kusiły także gospodarstwa agroturystyczne, które promowały swoją ofertę przed nadejściem lata.

Rośliny do ogrodów

Smakołykami ze stoisk Pikniku nad Odrą goście mogli się raczyć, podziwiając rośliny lubianego przez szczecinian Kiermaszu Ogrodniczego „Pamiętajcie o ogrodach", który rozstawia się u góry Wałów Chrobrego. Impreza zgromadziła ponad stu wystawców branży ogrodniczej sprzedających wszelkie odmiany drzewek, krzewów ozdobnych i owocowych, winorośli, ozdobnych pnączy, bylin, traw, róż, kwiatów rabatowych i balkonowych, cebulek kwiatowych, roślin wodnych i doniczkowych.

Bogatą ofertą kulinarną zachodniopomorscy wystawcy kuszą także podczas niemieckich targów Grüne Woche w Berlinie, organizowanych pod koniec stycznia. Zarząd województwa traktuje je jako doskonałą okazję do promocji dziedzictwa kulinarnego i kulturowego Pomorza Zachodniego przed szerokim gronem odbiorców.

Podczas tegorocznego Zielonego Tygodnia zaprezentowała się m.in. pasieka Miody Jana, Szczecińska Fabryka Wódek Starka, wytwórca piwa Colberg – firma Invest Towers oraz szczeciński producent wędlin – spółka Bohun.