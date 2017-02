Poszaleć na własnej Gubałówce

Największy kompleks obiektów do uprawiania sportów zimowych w regionie to ulokowana w dzielnicy Osowo tzw. Szczecińska Gubałówka. Jest tam zadaszone i oświetlone lodowisko o powierzchni 600 mkw. Działa ono codziennie. Na miejscu można wypożyczyć łyżwy, ale też narty, bo na terenie Szczecińskiej Gubałówki znajdują się dwie trasy narciarskie o różnym stopniu trudności. Krótsza, ale trudniejsza trasa liczy 280 metrów. Łatwiejsza ma 360 metrów długości. Oba stoki są w całości oświetlone, dzięki czemu można korzystać z nich nawet do późnych godzin nocnych. Ośrodek ma dwie armatki śnieżne, dzięki czemu nawet przy braku naturalnego puchu jest w stanie pokryć stoki odpowiednią ilością śniegu. Warunek jest taki, że musi być mróz. W nocy stoki są ratrakowane, jednak kiedy niezbędne jest poprawienie trasy w ciągu dnia, to zostaje ona na określony czas zamknięta.

Inny stok narciarski już od dziesięciu lat funkcjonuje w Starej Studnicy koło Kalisza Pomorskiego. Trasa zjazdowa liczy ponad pół kilometra. Na miejscu jest wyciąg orczykowy. Jednak w drugim tygodniu lutego stok był zamknięty. Powód? – Nie ma śniegu – mówi właściciel Roman Gach. Dodaje, że ośrodek nie ma sztucznego naśnieżania, bo wiąże się ono ze sporymi kosztami. – Na wiosnę podejmiemy decyzję, czy kupujemy armatki śnieżne, czy też zmienimy profil działalności – tłumaczy właściciel. O stworzeniu własnego ośrodka sportów zimowych myśli też Koszalin, na którego terenie znajduje się Góra Chełmska. – To jeden z najatrakcyjniejszych obszarów miasta pod względem rekreacyjnym i turystycznym. Na jej szczycie znajduje się Sanktuarium Maryjne, do którego przybywa rocznie nawet do kilkuset tysięcy pielgrzymów – mówi Robert Grabowski, rzecznik prasowy Koszalina. Zdradza, że obecnie trwa przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, aby zdobyć środki unijne na realizację I etapu zagospodarowania Góry Chełmskiej. Planuje się stworzenie trasy narciarskiej o długości 230 m i toru saneczkowego. Nie czekając na te inwestycje, mieszkańcy regionu mogą skoczyć też na narty do Chodzieży (Wielkopolska) lub do Wieżycy koło Kościerzyny na Kaszubach.