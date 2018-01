Trenować można nawet w Puszczy Białowieskiej

Jarosław Fojut, piłkarz Pogoni Szczecin opowiada o inwestycji w pierwszš w Polsce siłownię online, walce o utrzymanie w ekstraklasie i trenerze Runjaiciu.

Rz: Pańscy koledzy po fachu inwestujš w fundusze, nieruchomoœci czy restauracje. A pan razem z kolegš otworzył pierwszš w Polsce siłownię online...

Jarosław Fojut: To był pomysł mojego partnera biznesowego Piotra Krogulca. Kariera piłkarza nie jest długa, nieruchomoœci sš sprawdzonym zabezpieczeniem przyszłoœci, ale tworzenie czegoœ od podstaw daje więcej satysfakcji. Piotrek jest przedsiębiorcš, bardzo aktywnš osobš, ale tak jak ja nie ma doœwiadczenia w prowadzeniu siłowni. Zarzšdzaniem zajmujš się nasi menedżerowie.

Moda na zdrowe ciało i odżywianie nie przemija. Kluby fitness wyrastajš na każdym rogu. Siłownia online to wasz sposób na wyróżnienie się z tłumu?

Konkurencja na rynku jest coraz większa. Wiele siłowni powstało już w latach 90. i wyrobiło sobie markę, do tego pojawiły się sieciówki z ogromnym kapitałem, jak McFit. Mnóstwo osób biega, pływa, jeŸdzi na rowerze, ale w porównaniu z innymi europejskimi krajami, takimi jak Wielka Brytania czy Norwegia, w których miałem okazję grać, procent ludzi chodzšcych na siłownię czy uprawiajšcych fitness wcale nie jest duży. Doszliœmy do wniosku, że jest sporo osób, które chciałyby się poruszać, ale z wielu względów tego nie robiš – czy to z braku czasu, czy nieœmiałoœci. I dlatego stworzyliœmy portal Fitme.pl.

Czyli chcecie ruszyć Polaków z kanapy?

To kompleksowa inwestycja. Oferujemy nie tylko treningi, ale też porady z zakresu przygotowania fizycznego czy zdrowego odżywiania. Nawišzaliœmy m.in. współpracę z Body Chiefem, bardzo znanš w Polsce firmš, która dostarcza wielu sportowcom gotowe posiłki.

Jak wyglšda taki trening przez internet?

Po założeniu konta na platformie wykupujemy karnet, w ramach którego dostajemy okreœlonš liczbę fitcoinów. To taka nasza waluta, jeden fitcoin odpowiada 15-minutowemu treningowi. W tym momencie mamy promocję – każdy użytkownik otrzymuje na powitanie 3 fitcoiny. Zajęcia trwajš od 15 do 60 minut, w przyszłoœci planujemy i dłuższe – można ćwiczyć ze sprzętem lub bez. Zapisujemy się, pięć minut przed rozpoczęciem zajęć łšczymy się przez internet z trenerem, który na tzw. wirtualnej sali ma pod opiekš maksymalnie osiem osób. Dzięki kamerce w laptopie, tablecie czy smartfonie obserwuje wszystkich użytkowników, oni widzš tylko jego. Podglšd można wyłšczyć, ale wtedy trener nie jest w stanie w żaden sposób ocenić, czy ćwiczenia wykonywane sš w odpowiedni sposób, udzielać wskazówek, motywować.

Wiemy już, że użytkownik nie musi opuszczać własnego pokoju. A gdzie znajdujš się wówczas trenerzy?

Mogš prowadzić zajęcia z domu, garażu, ogrodu, nawet z Puszczy Białowieskiej (œmiech). Jedyne, co jest im potrzebne, to urzšdzenie i szybki internet, o co w dzisiejszych czasach nietrudno.

Czy w ofercie sš również tak modne obecnie treningi personalne?

Na razie prowadzimy tylko zajęcia grupowe, ale przygotowaliœmy już ofertę indywidualnš, z której będzie można wkrótce skorzystać. Po wpłaceniu 550 zł dostaniemy 168 fitcoinów. Dwa pozostałe karnety – Standard i Aktiv – kosztujš odpowiednio 79 zł (24 fitcoiny) i 149 zł (48 fitcoinów). Pierwszy jest ważny 30 dni, drugi – 45.

Nie próbował pan namówić do współpracy kolegów z Pogoni?

Na razie jesteœmy w stanie inwestować w ten biznes z Piotrkiem samodzielnie. Oczywiœcie planujemy ekspansję. Tym bardziej że nic nas nie ogranicza – treningi możemy prowadzić zarówno w Wielkiej Brytanii czy USA, jak i w Kambodży. A uniwersalna waluta tylko w tym pomaga. Rozwijamy się i wkrótce chcemy wyjœć poza granice Polski – będziemy szykować się na rozmowy z inwestorami, którzy nam w tym pomogš.

Przed Pogoniš trudna walka o utrzymanie w ekstraklasie. Zaczęliœcie wreszcie wygrywać, ale wcišż okupujecie ostatnie miejsce w tabeli.

Grudzień dał nam powody do optymizmu. W ostatnich dwóch kolejkach zdobyliœmy prawie tyle samo punktów co w kilku poprzednich miesišcach. Wiemy, że zmierzamy w dobrym kierunku, ale jesteœmy œwiadomi, że czeka nas ciężkie zadanie.

Tym bardziej że dorobek punktowy po rundzie zasadniczej nie będzie już dzielony na pół...

Staramy się o tym nie myœleć. Nie chcemy też zrzucać winy na brak szczęœci, czy decyzje sędziów. Nie będziemy zawracać sobie głowy tym, na co nie mamy wpływu, musimy się skupić wyłšcznie na sobie.

Dodatkowš motywacjš będzie dla was fakt, że Pogoń obchodzi w tym roku jubileusz. Spadek z ekstraklasy w 70. rocznicę klubu zostałby przyjęty w Szczecinie jak katastrofa.

Zdajemy sobie sprawę, że spotkałaby nas wówczas fala krytyki i hejtu. Ale Pogoń ma również wielu fantastycznych kibiców, którzy sš z klubem na dobre i na złe, niestraszne im słabsze mecze czy pogoda. Dla nich warto grać.

Trener Kosta Runjaić to człowiek, który może uchronić okręt przed zderzeniem z górš lodowš?

Słyszałem, że w Niemczech był nazywany specjalistš od zadań niemożliwych. Przyszedł w bardzo trudnym momencie, nie od razu zaczęliœmy zdobywać punkty, ale od samego poczštku byłem optymistš i jestem przekonany, że wycišgnie z nas to, co najlepsze.

Stacja ZDF korzystała z jego usług przy meczach Ligi Mistrzów. Dawał wskazówki samemu Oliverowi Kahnowi, analizujšcemu spotkania przed kamerš. Na co dzień przykłada szczególnš wagę do taktyki?

Trener Maciej Skorża był na pewno większym maniakiem. W trenerze Runjaiciu podoba mi się to, że w bardzo prosty i czytelny sposób przekazuje nam wskazówki na temat rywali.

Skoro padło już nazwisko Skorża: czym jeszcze różni się Runjaić od swoich poprzedników?

Ostatnio zapytano mnie, kto był moim ulubionym i najlepszym trenerem. Muszę powiedzieć, że od każdego nauczyłem się czegoœ, co w przyszłoœci mógłbym wykorzystać w swojej pracy szkoleniowej. W polskiej lidze nie ma wybitnych piłkarzy, nie ma też wybitnych trenerów. Każdy popełnia jakieœ błędy, każdy ma wady i zalety.

W roli dyplomaty by się pan sprawdził...

Już to słyszałem, chyba w Canal+ (œmiech).

A jaki Runjaić jest prywatnie?

Wszystkich traktuje na równi. Nie ma dla niego znaczenia, czy ktoœ ma 35 lat i 300 meczów w ekstraklasie, czy 19 lat i pięć spotkań w lidze.

Po podpisaniu kontraktu powiedział, że pod koniec sezonu chciałby już udzielać wywiadów po polsku. Uczycie go w szatni słówek?

Tak. Czasami w jego ustach brzmiš œmiesznie, ale trener ma zdolnoœci językowe. Nie doœć, że pochodzi z Bałkanów, to urodził się w Austrii, a na co dzień mieszka w Niemczech. W swojej karierze pracował z mnóstwem piłkarzy z różnych częœci œwiata. Z tego, co wiem, bardzo często chodzi na lekcje polskiego.

Przeklina już w naszym języku?

Żadnego wulgaryzmu jeszcze nie usłyszałem. Ale jestem pewien, że i tego nauczyłby się bardzo szybko (œmiech).

Pański kontrakt z Pogoniš obowišzuje do 2020 roku. Jest szansa, że doczeka pan nowego stadionu...

Chciałbym, żeby tak się stało. Klub i całe miasto zasługujš na piłkarskš arenę z prawdziwego zdarzenia. Ale prace wcišż nie ruszyły. Mam nadzieję, że na nowym obiekcie zagra mój syn, który jest zawodnikiem młodzieżowego zespołu Pogoni.

Kiedyœ zażartował pan, że stadion w Szczecinie wyglšda jak Camp Nou.

Tak, ale próbuję szukać pozytywów. W tym momencie najważniejsze jest, że mamy bardzo dobre boisko, komfortowe warunki do treningu, specjalistów na najwyższym poziomie i utalentowanš młodzież.

Pańska rodzina pochodzi z województwa zachodniopomorskiego. Chciałby pan tu zostać do końca kariery?

Moi rodzice sš z Dziwnowa. Mama urodziła się w Œwinoujœciu, tata w Kamieniu Pomorskim. Ale to nie oznacza, że planuję tu zakończyć karierę. Nie zamierzam składać żadnych deklaracji, bo jeœli otrzymałbym propozycję z lepszego klubu, pewnie bym z niej skorzystał. Mimo prawie 31 lat na karku chciałbym się nadal rozwijać.

Może kiedyœ sam poprowadzi pan Pogoń?

Chciałbym po prostu trenować jakiœ klub w najwyższej lidze. Jestem przekonany, że tak będzie.

Jarosław Fojut, 30 lat, obrońca. Wychowanek Legionovii, jako junior grał też w Darzborze Szczecinek i MSP Szamotuły. Miał 17 lat, gdy podpisał kontrakt z Bolton Wanderers, ale w Premier League wystšpił tylko raz. PóŸniej był wypożyczany do Luton Town i Stockport County. W 2009 roku wrócił na trzy lata do Polski – do Œlšska Wrocław, z którym zdobył mistrzostwo (2012). Poważna kontuzja przekreœliła jego wyjazd do Celtiku Glasgow. W kolejnych latach grał w Tromsoe IL i Dundee United. Od 2015 roku w Pogoni Szczecin.