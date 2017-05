Muzyczny festiwal czytania dla dorosłych i dla dzieci

Najważniejsza informacja dla uczestników dotyczy lokalizacji: część targowa będzie się odbywać na placu Wolności, niedaleko Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie staną namioty wystawiennicze oraz scena.

Największą atrakcją mają być pisarski i pisarze, czyli ci, z którymi czytelnicy kontaktują się zazwyczaj poprzez lekturę. Tym razem kontakt będzie osobisty. Będzie można zamienić słowo i poprosić o autograf Marcina Mellera, Wojciecha Jagielskiego, Sylwię Chutnik, Tomasza Minkiewicza, Grzegorza Miecugowa. O wyborach 4 czerwca 1989 roku opowie Antoni Dudek.

Nie tylko w Opolu będzie gościć festiwal. Projekt „Zaczytane Opolskie" rozpisano na trzy miasta – Brzeg, Nysę i Kluczbork. Czytelnicy spotkają się z Katarzyną Grocholą, Januszem Leonem Wiśniewskim i podróżnikiem Jackiem Pałkiewiczem.

Tylko jedna doba dzieli festiwal od Dnia Dziecka. Organizatorzy pomyśleli o najmłodszych. Wystąpi Andrzej Marek Grabowski jako Pan Tik-Tak. Z myślą o najmłodszych przygotowano spotkania z Edytą Jungowską i Maciejem Orłosiem, który jest też autorem książek dla dzieci.

Znakomitym pomysłem jest program muzyczny. Zaśpiewają Ania Dąbrowska i Sabina Sago, laureatka Debiutów na opolskim festiwalu w 2003 roku. Wokalistka Marika pojawi się też w drugiej roli jako Marta Kossakowska, czyli autorka książki „Antydepresanty". W muzycznym wcieleniu zobaczymy laureatkę tegorocznego Paszportu „Polityki" Natalię Fiedorczuk. Każdy, kto chce sprawdzić swoją wiedzę na temat języka ojczystego, może wziąć udział w Wielkim Opolskim Dyktandzie. Zwycięzca zdobędzie tytuł Opolski Mistrz Ortografii. Nagrodą dla wszystkich będzie to, że tekst dyktanda podyktuje Artur Andrus.

Łącznie na targach wystawi swoje książki ponad 40 wydawnictw z całej Polski i będzie to znakomita okazja do kupna książek w okazyjnych cenach. Targi zaplanowane na 2–4 czerwca potrwają w piątek od godz. 10 do 19, w sobotę od 11 do 20, a w niedzielę od 10 do 18.

Festiwal Książki i targi organizują Fundacja Fabryka Inspiracji PL, miasto Opole i Drukarnia Opolgraf.