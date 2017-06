Przydrożne kapliczki odzyskają swój urok

Urząd Marszałkowski w Krakowie podzielił 340 tys. zł na remonty kapliczek. Pieniądze trafią do 62 miast i gmin oraz dwóch powiatów na prace renowacyjne ważnych dla mieszkańców miejsc kultu.– Każda z nich to pamiątka po ważnych wydarzeniach, często bardzo dramatycznych dla lokalnej społeczności. Dlatego samorząd województwa po raz kolejny zdecydował o wsparciu renowacji zabytkowych kapliczek z całej Małopolski – tłumaczy Leszek Zegzda z zarządu województwa.W lutym samorząd ogłosił szóstą już edycję cieszącego się ogromną popularnością programu „Kapliczki Małopolski". Samorządy zarówno gmin, miast, jak i powiatów miały miesiąc, żeby przygotować wniosek o wsparcie robót budowlanych, konserwatorskich lub renowacyjnych kapliczek, które znajdują się na ich terenie. Jedna gmina czy powiat mogły zgłosić maksymalnie dwa obiekty ze swojego terenu.Urzędnicy marszałka przypominali, że samorządy mogły też zgłosić prace prowadzone przy kapliczkach, które są własnością prywatną, ale pod warunkiem, że nawiążą współpracę z ich właścicielami.Na co pójdą te środki?Najwięcej, bo 10 tys. zł, pomoże m.in. odtworzyć murowaną kapliczkę z kamienia z przełomu XVIII/XIX wieku w Porąbce w gminie Dobra. Z kolei po 9 tys. zł otrzyma gmina Łukowica na remont murowanej kapliczki przydrożnej z 1948 roku w miejscowości Roztoka, gmina Limanowa na odnowienie i konserwację kapliczki przydrożnej w miejscowości Sowliny – osiedle „Biedówka" oraz gmina Jodłownik na konserwacje kapliczki na cmentarzu wojennym nr 362 w Szczyrzycu. Po 7 tys. zł przyznano na remont kapliczki z 1771 roku św. Jana Nepomucena w Szreniawie w gminie Gołcza oraz kapliczki z 1884 roku z figurą upadku Chrystusa w Budzyniu w gminie Wolbrom czy kapliczki z figurą św. Józefa w Myślenicach. Dotację w tej samej wysokości otrzyma też gmina Nowy Wiśnicz na prace konserwatorsko-restauratorskie przy słupowej kapliczce z drugiej połowy XIX wieku w miejscowości Stary Wiśnicz. Z kolei 6 tys. zł otrzyma m.in. gmina Oświęcim na remont kamiennej kapliczki z 1890 roku w Rajsku czy gmina Miechów na remont kapliczki słupowej Ukrzyżowanie z 1900 roku w Brzuchani. Najmniej, bo tysiąc złotych, przyznano na konserwację przydrożnej kapliczki na działce nr 138 w Przegini Narodowej w gminie Czernichów.Wsparcie dla lokalnych miejsc kultu religijnego jest ważne dla samorządu województwa. – Nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy zapomnieć o kapliczkach, które wpisały się już na dobre w krajobraz Małopolski. Zawieszone na drzewach, postawione przy drogach czy szlakach turystycznych stanowią zapis historii, świadectwo wiary i często zachwycające przykłady sztuki ludowej. Trzeba je chronić przed niszczącym działaniem czasu – tłumaczy Leszek Zegzda.W ramach trwającego od 2009 roku (z przerwą na lata 2011 i 2012) programu wykonano konserwację w sumie 102 zabytkowych kapliczek. Poza tym na zlecenie samorządu województwa przeprowadzono remonty konserwatorskie wybranych 26 kapliczek znajdujących się przy drogach wojewódzkich na terenie Małopolski m.in. w miejscowościach: Zakliczyn, Bieśnik, Siemiechów, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Biskupi, Jawornik, Rudnik, Sułkowice, Stryszawa, Zawoja, Sucha Beskidzka, Budzów, Zembrzyce i Skawica, Poręba Żegoty, Wola Zabierzowska, Biskupice Radłowskie, Wierzbanowa, Sieraków, Ropica Górna, Faliszewice, Moszczenica. – Wykonawcy wybrani zostali w trybie przetargu, a prace realizowano w oparciu o sporządzone wcześniej programy konserwatorskie – mówią urzędnicy.