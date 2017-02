SPA mają ofertę także dla niemowląt

Jak po piękny uśmiech, to do grodu Kraka

Choć wakacje z niemowlakiem, a nawet noworodkiem, to już standard, a każdy szanujący się ośrodek dysponuje przewijakiem, łóżeczkiem, wanienką czy podgrzewaczem do butelek, próżno było szukać zabiegów dla najmłodszych gości. To się jednak zmienia. Małopolskie hotele ze spa coraz częściej wprowadzają usługi dla niemowląt.

Półgodzinny masaż metodą Shantala dla niemowląt oferuje Spa & Wellness Sielsko Anielsko znajdujące się w Hotelu Bania w Białce Tatrzańskiej. Podczas gdy mama poddaje się jedwabistemu peelingowi do ciała woskiem jojoby, dziecko masowane jest płynnymi, delikatnymi ruchami przez profesjonalną masażystkę.

Masaż Shantala, nazwany tak został od imienia ubogiej Hinduski, którą francuski położnik Frédérick Leboye spotkał w 1976 r. na ulicach Kalkuty. Płynne ruchy Hinduski wyraźnie koiły niemowlaka. Francuz postanowił przenieść masaż do Europy. Szybko się okazało, że nie tylko koi płacz i zapewnia spokojny sen, ale też zapobiega kolkom, poprawia trawienie, stymuluje układ hormonalny poprawia trawienie, a także podnosi odporność organizmu. Psychologowie podkreślają inną zaletę masażu – umacnianie więzi rodzica z dzieckiem. Masażyści przekonują, że masaż Shantalla to inwestycja w rozwój intelektualny dziecka, bo stymuluje rozwój układu nerwowego. Dotyk przekazywany przez receptory w skórze ma powodować tworzenie się nowych połączeń w mózgu. Według badań masaż Shantala może wpływać na napięcie mięśniowe niemowlaka, sprzyjać rozwojowi aparatu mowy i pozytywnie wpływać np. na rozwój żucia.

Ofertę masażu Shantala dla niemowląt mają tylko wybrane ośrodki. W pozostałych warto zapytać o możliwość wykonania takiego zabiegu. Bardzo często bowiem dyplomowani masażyści czy fizjoterapeuci mają ukończony kurs masażu Shantala. Wielu umiejętności doskonaliło na własnych dzieciach.

Poza gabinetem masażu zabawie z niemowlakiem sprzyja też ciepły basen. Większość ośrodków ma na wyposażeniu specjalne koła ratunkowe dla najmłodszych, piankowe „makarony" dla nieco starszych dzieci, a nawet specjalne pieluchomajtki do pływania. Warto uważać na jacuzzi, bo silnie chlorowana woda może zaszkodzić delikatnej skórze niemowlaka. W przypadku najmłodszych nie zaleca się też podkręcania bąbelków „na pełną moc". Te delikatniejsze nie przestraszą dziecka i nie podrażnią jego skóry.

Z maluchem można unosić się na wodzie, „pływać" z nim wzdłuż brzegu albo usiąść na brzegu i po prostu chlapać nogami. Takie ćwiczenie to pierwszy etap nauki pływania, którą warto zacząć jak najwcześniej. Jeśli dziecko wykazuje zainteresowanie wodą, warto zapewnić mu lekcję z instruktorem. Wielu z nich ma przygotowanie do pracy z niemowlętami i wie, jak oswoić dziecko z wodą.

Żeby kontakt z wodą był przyjemny, lepiej go dawkować. Pierwsza kąpiel w basenie nie powinna być za długa.

Podczas gdy polskie ośrodki wypoczynkowe wprowadzają usługi dla niemowląt, w Wielkiej Brytanii, Australii czy USA działają już spa dla dzieci do pierwszego roku życia. Tam maluchom od trzeciego tygodnia życia do ukończenia szóstego miesiąca proponuje się tzw. zanurzenia w wysterylizowanym basenie. Główka dziecka podtrzymywana jest przed nadmuchiwaną poduszkę przypominającą koło do pływania, a ciało swobodnie unosi się w wodzie. Autorzy rozwiązania przekonują, że przypomina to dzieciom środowisko łona matki, gdzie kołysało się wśród wód płodowych. Tak wyczyszczone dziecko wycierane jest ręcznikiem z ozonem, a potem zanurzane w kąpieli z pełnymi składników odżywczych emolientami.