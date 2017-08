Opieka przed porodem bez uporczywej terapii

Jak przekonać szefa do awansu?

Noworodki "gubią się" w systemie opieki zdrowotnej - wniosek RPD do ministra zdrowia

Nowe świadczenie gwarantowane, które obejmie kobiety z potwierdzoną letalną wadą płodu, dzieci urodzone z wadą letalną i rodziców dziecka również w jego fazie prenatalnej, określa projekt nowelizacji zarządzenia prezesa NFZ w sprawie umów w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna.

Opieka nad umierającym noworodkiem i jego rodziną ma objąć ok. 3 tys. kobiet leczonych przez 283 placówki. Lecznica dostanie za nią 25,82 pkt, czyli maksymalnie ok. 1,4 tys. zł, bez względu na liczbę wizyt, które mają być dostosowane do potrzeb rodziców umierającego dziecka. Chodzi o pacjentów z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu.

Obok porad i konsultacji lekarskich perinatalna opieka paliatywna ma obejmować porady psychologa lub psychoterapeuty, współpracę i koordynację opieki, a także przekazywanie informacji, zwłaszcza dotyczących postępowania w razie śmierci dziecka. Rodzice będą mogli liczyć na wsparcie po śmierci dziecka, uczestnicząc w grupie wsparcia w żałobie. Samo dziecko ma mieć natomiast zapewnioną ciągłość leczenia stosownie do stanu zdrowia. Świadczenie ma być wypłacane dopiero po zakończeniu leczenia. W projekcie zaznaczono, że opieka ma być nastawiona na zapewnienie noworodkom komfortu i ochronę przed uporczywą terapią.

Nowy produkt w koszyku świadczeń ma kosztować ok. 4,35 mln zł rocznie.