Bohdan Chazan: Cierpienie to nieodłączna część życia

Dziecku, nawet z wadš œmiertelnš, powinno pozwolić się urodzić i umrzeć w komforcie – twierdzi Bohdan Chazan.

Popiera pan zaostrzenie ustawy aborcyjnej?

Prof. Bohdan Chazan, ginekolog położnik: Nazwałbym je złagodzeniem, ponieważ łagodzi przepisy aborcyjne z punktu widzenia dzieci, które przy jej pomocy majš być zabite. Z punktu widzenia 1100 dzieci rocznie, którym zostanie darowane życie, to złagodzenie. To ustawa przewidujšca w większym stopniu ochronę życia człowieka. Nie mówi bowiem, w jakich przypadkach aborcji się zabrania, ale w jakich dozwolone będzie przekroczenie bezwzględnego nakazu ochrony życia. Istotš tej nowej ustawy nie jest zabronienie czegokolwiek, ale zezwolenie na zabicie dziecka w mniejszej liczbie warunków – wtedy, gdy cišża jest wynikiem przestępstwa i gdy może sprowadzać zagrożenie dla zdrowia lub życia matki.

Czy teraz będš się częœciej rodzić dzieci z wadami œmiertelnymi?

Wady letalne sš tylko częœciš wad. Najwięcej dzieci zabija się z powodu wad czy chorób, które nie powodujš œmierci przed narodzinami – zespołu Downa, Turnera czy zespołów genetycznych, które nie przeszkadzajš żyć. Znam kobietę, która ma zespół Turnera i jest lekarzem, a niedawno w finale Eurowizji wystšpił zespół chłopaków z zespołem Downa.Czy to sš jakieœ strasznie wyglšdajšce potwory, które trzeba zabić?

Zwolennikom tzw. aborcji eugenicznej nie chodzi o potworny wyglšd dzieci, ale o ich cierpienie. Nie powinno się jej umożliwić w przypadku wad letalnych? Pozwolić na niš, gdy wiemy, że urodzi się dziecko bez mózgu albo z cyklopiš?

Powtarza pani jak mantrę słowa feministek.

Przytaczam opinię specjalistów. Patomorfolog z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego opisuje wady letalne i zamieszcza zdjęcia.

To niepotrzebne epatowanie wadami, które zdarzajš się rzadko. Na sali porodowej pracowałem kilkadziesišt lat, naprawdę wiem, jak wyglšda dziecko z wadami letalnymi, ale wiem również, że sš to bardzo rzadko występujšce nieprawidłowoœci.

Dziecko na tym zdjęciu ma ektopię serca, czyli ma je poza klatkš piersiowš. Czy da się zoperować?

Nie, tego dziecka nie da się zoperować.

Czyli umrze?

Tak. Albo w łonie matki, albo zaraz po narodzinach.

Na tym zdjęciu jest dziecko z cyklopiš, czyli połšczeniem dwóch oczodołów i jednš gałkš ocznš. Ma szansę przeżyć?

Nie. Prawdopodobnie nie.

Ale cierpi, zanim umrze?

A czy dziecko nie cierpi, jak jest zabijane podczas aborcji, gdy dusi się w łonie matki? Takie zdjęcia to pewien wykręt, sposób prezentowania tych zagadnień, który wykrzywia rzeczywistoœć. Dlaczego chcemy wyeliminować cierpienie z życia ludzi? Cierpienie – czy to fizyczne czy psychiczne – jest naszym nieodłšcznym towarzyszem. Jesteœmy w Wielkim Tygodniu i powinniœmy czerpać z lekcji, jakš dał nam Pan Jezus. W pewnym momencie, jak każdy człowiek, zaczšł odczuwać lęk przed czekajšcym Go cierpieniem. Poprosił nawet Ojca podczas modlitwy w Ogrodzie Oliwnym, by mu go oszczędził. Ale nie zbawiłby œwiata bez ogromnego cierpienia. Dlaczego nikt nie bierze pod uwagę cierpienia personelu medycznego zwišzanego z atmosfera towarzyszšcš zabijaniu dzieci? Czy bierze pani pod uwagę cierpienie matki, które dopadnie jš w póŸniejszych latach życia? Cierpienia nie wyeliminujemy z życia, a kobieta, która zabiła dziecko, pozostaje matkš, tylko takš, która zabiła swoje dziecko.

Może ona woli, by dziecko umarło, niż by cierpiało?

Wœród tych 1100 dzieci rocznie, które zostajš zabite, wady, które pani tu prezentuje, stanowiš niewielki procent aborcji.

Czy nie powinno się zezwolić na aborcję w przypadku takich wad?

Można próbować podzielić te wady na letalne i nieletalne, ale ustalenie kryteriów będzie trudne, dlatego że ta sama wada może mieć bardzo dużo różnych stopni zaawansowania. Na Zachodzie zabija się dzieci z powodu rozszczepu podniebienia. Uważajš tam, że to okropne i że dziecko cierpi, bo w przyszłoœci będzie miało operację. Kryterium jest takie: zabijmy to dziecko, bo nasze oczy sš zbyt wrażliwe, by patrzeć, jak się męczy, żeby nie umarło samo. W niektórych krajach sporzšdza się procentowy odsetek zaburzenia zdrowia, jednš wadę oceniajšc na 10, a drugš na 15 proc. A niezależnie od tego, że dziecko wyglšda brzydko czy Ÿle, jego matka i tak bardzo je kocha. W mojej praktyce niejednokrotnie rodziło się dziecko z wodogłowiem czy poważnš wadš i wydawało się nam, że matce będzie przykro je oglšdać. Staraliœmy się nawet jej go nie pokazywać. Zdziwiony byłem, jak matka potrafi się zachwycić fragmentem ciała dziecka, że wyglšdajšce naprawdę niedobrze ma pięknš nóżkę czy ršczkę. Dlaczego im wmawiamy, że to dziecko będzie wyglšdać strasznie, że donoszenie chorego to okropne doœwiadczenie?

To nie kwestia wrażeń estetycznych, ale cierpienia. Jeœli matka kocha dziecko...

To znaczy, że je zabije? To dlaczego, gdy dziecko wpadnie pod samochód, ma zmiażdżonš czaszkę i strasznie cierpi i Ÿle wyglšda, nie zabijemy go? W oddziale intensywnej terapii noworodków mamy możliwoœć zmniejszania cierpienia. Walka z cierpieniem nie może polegać na zabijaniu dziecka razem z chorobš. To barbarzyństwo.

A jeżeli matka mimo to chce œmierci dziecka, by oszczędzić mu cierpienia?

Trudno mi komentować postępowanie matki, która nie kocha swego dziecka i chce jego œmierci. Owszem, zdarzajš się takie sytuacje, ale trudno się pogodzić z takim podejœciem do własnego dziecka. Jestem pewny, że dziecku, nawet z wadš letalnš, powinno się pozwolić urodzić i umrzeć w komforcie, który zapewni mu personel na oddziale intensywnej terapii. Ważna jest w tym momencie obecnoœć matki, dziecko z pewnoœciš mniej cierpi, czujšc jej dotyk i słyszšc jej głos, który towarzyszył mu przed urodzeniem. Dlaczego myœlimy tylko o matce, a nie o dziecku?

Poza tym życie ludzkie jest wartoœciš fundamentalnš I nie możemy jego wartoœci mierzyć wiekiem dziecka, akceptacjš rodziców, miejscem, w którym aktualnie się znajduje, i wyglšdem zewnętrznym. Starzy ludzie również często nie wyglšdajš najlepiej, ale na szczęœcie w Polsce nie skracamy im życia.

—rozmawiała Karolina Kowalska