Wykaz szpitali w sieci pod koniec czerwca 2017

Około 91 proc. obecnego budżetu na leczenie szpitalne zasili placówki, które znajdą się w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), zwanego siecią szpitali.

Kryteria, które faworyzują placówki publiczne, kwalifikować będą na sześć stopni zabezpieczenia: I – to głównie szpitale powiatowe, II – ponadpowiatowe, III – wojewódzkie. Na kolejnych poziomach znajdą się placówki: pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne. Ryczałtowe finansowanie ze środków publicznych obejmie także przyszpitalne ambulatoryjne poradnie specjalistyczne oraz nocną i świąteczną pomoc lekarską.

Pierwsze listy placówek zakwalifikowanych do sieci w każdym województwie zostaną ogłoszone do 27 czerwca. Czas na ich uzupełnienie szefowie wojewódzkich oddziałów NFZ będą mieli do 26 września. Znajdą się na nich szpitale powstałe z połączenia co najmniej dwóch placówek, które dzięki temu spełnią kryteria PSZ. Wykazy będą obowiązywały od 1 października 2017 r. przez kolejne cztery lata.

Szpitale niezakwalifikowane do sieci będą mogły powalczyć o pozostałe 9 proc. budżetu. Ich konkurencją będą jednak także szpitale sieciowe, starające się o środki na funkcjonowanie dodatkowych oddziałów.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przekonywał, że ustawa zabezpiecza interesy pacjentów i zapobiega sytuacji, w której „publiczne, ważne dla nas wszystkich szpitale, muszą konkurować w bratobójczej, toksycznej konkurencji z tymi, którzy po prostu robią interesy w służbie zdrowia". Sejm nie zgodził się na wniosek Nowoczesnej o odrzucenie projektu ustawy ani na jej poprawki opóźniające wejście w życie przepisów. Odrzucono też poprawki Platformy Obywatelskiej, która postulowała wpisanie do sieci oddzielnych poziomów dla szpitali rehabilitacyjnych i geriatrycznych, pediatrycznych i sercowo-naczyniowych. Za nowelizacją ustawy głosowali wszyscy posłowie PiS z wyjątkiem twórcy Śląskiej Kasy Chorych Andrzeja Sośnierza, który kilka tygodni temu przedstawił swój pomysł na sieć. ©?

Etap legislacyjny: trafi do Senatu