Farmaceuci postulują zakaz reklamy popularnych leków na przeziębienie, z których można robić narkotyki

Za sprzedaż więcej niż jednego opakowania leku z substancjš służšcš do produkcji narkotyku grozi do 0,5 mln zł kary. Ale ich reklama jest całkowicie legalna.

Żeby skutecznie zapobiegać narkomanii, nie wystarczy ograniczać sprzedaży leku zawierajšcego substancję służšcš do produkcji narkotyku. Konieczne jest również ograniczenie jego reklamy – uważajš farmaceuci. I postulujš zakaz reklamy popularnych leków na przeziębienie. – Jeœli obrót lekami z pseudoefedrynš, kodeinš i dekstrometorfanem wišże się z obostrzeniami, a farmaceuta może odmówić sprzedaży, jeœli uzna, że zostanš użyte do celów pozaterapeutycznych. Podobnym rygorom powinna podlegać także ich reklama – uważa Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej (NRA).

Produkowali narkotyki

Dziœ za sprzedaż opakowania zawierajšcego więcej niż 720 mg pseudoefedryny, 150 mg kodeiny i 360 mg dekstrometorfanu farmaceucie lub technikowi farmaceutycznemu grozi nawet pół miliona złotych kary. To efekt obowišzujšcej od 1 stycznia 2017 r. nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Wszystkie trzy składniki œrodków na przeziębienie służš do produkcji metamfetaminy, a według informacji policji do 2017 r. m.in. czescy producenci narkotyków z opakowań leków z pseudoefedrynš zakupionych w Polsce odzyskiwali efedrynę służšcš do produkcji metamfetaminy. Pomagali im w tym krajowi przedsiębiorcy, którzy wyspecjalizowali się w dostarczaniu leków. Najwięksi otwierali apteki. Rekordzista sprzedał przez rok 960 tys. opakowań leków z pseudoefedrynš.

Zdaniem aptekarzy, o ile ograniczenie ustawowe mogło pomóc ukrócić sprzedaż opakowań producentom narkotyków, o tyle miało o wiele mniejszy wpływ na odurzajšcš się młodzież. – Zdarza się, że pacjent chcšcy kupić więcej opakowań pyta: „Co to za niebezpieczne leki, skoro reklamujš je w telewizji?" – mówi Marek Tomków. – NRA dostrzega także niekonsekwencję ustawodawcy. Jeœli ogranicza sprzedaż do jednego opakowania i surowo kara farmaceutów za naruszenie tego przepisu, dlaczego pozwala na reklamę tych leków? – pyta Marek Tomków.

Kłopot w tym, że w œwietle obowišzujšcych przepisów reklam leków z pseudoefedrynš, kodeinš i dekstrometorfanem nie można zakazać. Zgodnie z art. 57 ust. 1 prawa farmaceutycznego do publicznej wiadomoœci nie można kierować reklamy leków na receptę, zawierajšcych œrodki odurzajšce i substancje psychotropowe oraz umieszczonych na wykazach leków refundowanych.

– Pseudoefedryna, kodeina i dekstrometorfan się do nich nie zaliczajš, bo sš prekursorami, substancjami, z których można wyprodukować substancję odurzajšcš, a nie narkotykami – tłumaczy Paweł Trzciński, rzecznik Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (GIF). I dodaje, że te trzy substancje znajdujš się w œladowych iloœciach w tak wielu lekach wydawanych bez recepty, że musiano by zakazać reklamy zbyt wielu leków.

Zgadza się z nim główny inspektor sanitarny (GIS) Marek Posobkiewicz: – Faktem jest, że różne zwišzki chemiczne wzięte w nadmiarze mogš zadziałać nie tylko w sposób odurzajšcy, ale i nieoczekiwany. Reklama leków z pseudoefedrynš, kodeinš i dekstrometorfanem ma jednak cel zdrowotny, a zakazywanie jej to jak zabranianie reklamowania noży do krojenia chleba, bo mogš potencjalnie zostać użyte do zamordowania człowieka – uważa GIS.

Lekarstwo jak wódka

Do farmaceutów ten argument nie trafia. – Jeœli uznajemy, że wódka szkodzi, nie reklamujemy wódki – uważa Marek Tomków.

Farmaceuci przypominajš dawne decyzje GIF, które doprowadziły do wycofania reklam leków zawierajšcych kodeinę czy jej pochodne. W 2005 r. Inspektor nakazał zaprzestanie prowadzenia kierowanej do publicznej wiadomoœci reklamy na standach reklamowych produktu leczniczego zawierajšcego fosforan kodeiny. Powoływał się przy tym na art. 57 ust. 1 pkt. 2 prawa farmaceutycznego o zakazie reklamy substancji odurzajšcych. Kilka miesięcy wczeœniej GIF zakwestionował reklamę na plakatach w aptece œrodka przeciwbólowego z kodeinš. Paweł Trzciński przypomina jednak, że od tego czasu prawo się zmieniło.

Opinia

Ewa Rutkowska, adwokat, wspólnik w kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Dyrektywa 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszšcego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi dokonała pełnej harmonizacji w dziedzinie reklamy leków. Przypadki, w których państwa członkowskie mogš przyjšć przepisy stanowišce odstępstwo od zasad ustanowionych w tej dyrektywie, sš w niej wyraŸnie wymienione i jest ich niewiele. W żadnych innych przypadkach państwom członkowskim nie wolno ustanawiać przepisów o reklamie leków bardziej rygorystycznych niż dyrektywa.