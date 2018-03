Szpital będzie mógł rozliczyć wizyty w przyszpitalnej poradni pacjentów niedawno hospitalizowanych

Pediatra lub internista skontroluje niedawno hospitalizowanego pacjenta w przyszpitalnej poradni. Pozwoli to wczeœniej wypisać pacjenta i zmniejszyć koszty.

Możliwoœć rozliczania porad specjalistycznych w pediatrii i chorobach wewnętrznych zakłada opublikowane właœnie zarzšdzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Dzięki temu szpital będzie mógł rozliczyć wizyty w przyszpitalnej poradni pediatrycznej i internistycznej pacjentów niedawno hospitalizowanych.

Eksperci chwalš rozwišzanie jako jedno z najważniejszych wprowadzanych wraz z ustawš o sieci szpitali. Ich zdaniem zmiana ta pozwoli skrócić hospitalizacje i zmniejszyć liczbę powikłań. Kontrola u lekarza z oddziału, na którym pacjent leżał, znajšcego historię choroby i mogšcego w porę zareagować w razie komplikacji, ograniczy ponowne hospitalizacje. A to przełoży się na bezpoœrednie oszczędnoœci dla systemu ochrony zdrowia.

Możliwoœć szybkiej kontroli w szpitalnej poradni pozwoli też wczeœniej wypisać pacjenta. A to jest istotne nie tylko ze względu na wysokie koszty hospitalizacji, ale przede wszystkim z uwagi na groŸne zakażenia szpitalne. Każda kolejna doba zwiększa bowiem ryzyko takiego zakażenia.

Od poczštku roku placówki mogš rozliczać konsultację anestezjologicznš przed przyjęciem pacjenta do szpitala. Ma się ona odbywać minimum dobę przed planowanym zabiegiem i jest rozliczana przez NFZ tylko wówczas, gdy zabieg się odbędzie. Pozwala to uniknšć niepotrzebnych hospitalizacji. Wczeœniej zdarzało się bowiem, że pacjent przyjmowany planowo do szpitala był dyskwalifikowany do operacji ze względu na zły stan zdrowia, a NFZ musiał za to płacić.

Anestezjolodzy podkreœlajš, że nowa regulacja pozwala im pracować zgodnie z rozporzšdzeniem w sprawie standardów postępowania w anestezjologii i intensywnej terapii, które stanowi, że kwalifikacja do operacji musi się odbyć minimum dobę przed zabiegiem.

Masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: k.kowalska@rp.pl