RPO proponuje, aby zgodę na zabieg pacjent mógł wydawać także „na przyszłość”

Pacjent powinien móc wydawać zgodę na zabieg medyczny „na przyszłoœć”, jeœli potem z jakichœ względów byłby niezdolny do jej wyrażenia - proponuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystšpił do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie koniecznoœci uregulowania instytucji pełnomocnictwa medycznego. Wskazał, że instytucja œwiadomej zgody jest jednš z podstawowych gwarancji poszanowania prawa pacjenta do samostanowienia.

- Niestety, w mojej ocenie, istniejšce regulacje w sposób niewystarczajšcy chroniš autonomię pacjentów niezdolnych do œwiadomego wyrażenia zgody, a jednoczeœnie nieposiadajšcych przedstawiciela ustawowego – napisał Adam Bodnar.

RPO tłumaczy, iż obecnie, gdy pacjent np. straci przytomnoœć i nie może wyrazić zgody na zabieg – a nie ma osoby działajšcej w jego imieniu – co do zasady konieczne jest zezwolenie sšdu opiekuńczego na podjęcie każdej interwencji. Obowišzek uzyskiwania takiego zezwolenia jest obcišżeniem i dla lekarzy, i dla sšdów.

Prawo nie bierze zaœ pod uwagę sytuacji, w których pacjent przed utratš zdolnoœci do wydania zgody, wyraził dyspozycje, co do działań medycznych wobec siebie. Nie ma on też możliwoœci wskazania osoby, która – w sposób odpowiadajšcy jego woli – mogłaby podejmować takie decyzje.

- Godnoœć czy prawo do samostanowienia, w których zakorzeniona jest instytucja zgody na zabieg, przysługujš człowiekowi bez względu na stan, w jakim się znajduje – podkreœlił Adam Bodnar. Dlatego jego zdaniem ważnym krokiem w kierunku poszerzenia ochrony autonomii pacjentów niekompetentnych i nieposiadajšcych przedstawiciela ustawowego jest prawne uregulowanie oœwiadczeń „pro futuro" – czyli testamentu życia i pełnomocnictwa medycznego.

RPO zaznaczył, że wzmocniłoby to ochronę praw pacjenta, który mógłby możliwie najpełniej korzystać z prawa do decydowania o sobie. Precyzyjna regulacja umożliwi także lekarzom kierowanie się faktycznš wolš pacjenta – bez obawy o odpowiedzialnoœć za działania bez zgody.

Według Adama Bodnara, przy tworzeniu takich przepisów należy pomyœleć o mechanizmach chronišcych pacjenta przed możliwymi nadużyciami. W razie wštpliwoœci możliwe byłoby np. dopuszczenie sšdowej weryfikacji oœwiadczeń bšdŸ decyzji podejmowanych przez pełnomocnika. Ważna byłaby też ocena autentycznoœci i aktualnoœci oœwiadczeń oraz zakres pełnomocnictwa.