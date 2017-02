Pacjent będzie musiał dostać lek uśmierzający ból

Dotychczas ustawowy obowiązek leczenia bólu dotyczył pacjentów w terminalnych stadiach choroby. – Tymczasem opiekę paliatywną stosuje się nie tylko u osób pod koniec ich życia – mówi Szymon Chrostowski, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (PKPO). Dodaje, że o zmianę w legislacji pacjenci walczyli latami.

W myśl nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta lekarz ma obowiązek nie tylko leczyć ból, ale również określać jego natężenie i monitorować skuteczność leczenia.

– Nie ma więc prawa odmówić leczenia bólu, co było nagminne. Cierpiący pacjenci słyszeli, że lekarze nie mają takich uprawnień lub takiego obowiązku. Teraz odmowa może stać się podstawą roszczeń wobec lekarza – tłumaczy prezes PKPO.

W myśl nowej regulacji przy procedurach medycznych będzie mogła pacjentowi towarzyszyć osoba bliska. Nowelizacja zmienia też zasady dostępu do dokumentacji medycznej, co zapewni pacjentom prawo do pełnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, a także wynikach leczenia lub rokowaniach. Upoważniona przez pacjenta osoba lub jego przedstawiciel ustawowy w chwili śmierci będą mieli prawo dostępu do dokumentacji medycznej i jej kopii.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy rozszerza grono osób z dostępem do dokumentacji o przedstawicieli personelu medycznego. To ważne szczególnie w przypadku zespołów ratownictwa medycznego, w których składzie nie zawsze jest lekarz, a także członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych czy przeprowadzających ocenę podmiotu medycznego w ramach przyznawania mu akredytacji czy certyfikatów jakości. W tym przypadku dane udostępnione zostaną tylko w zakresie niezbędnym do oceny.

Ustawa w sposób jednoznaczny wskazuje też na prawo rzecznika praw pacjenta do dokumentacji medycznej. Dotychczas prawo to bywało podważane, co przedłużało postępowania wyjaśniające.

etap legislacyjny: trafi do Senatu