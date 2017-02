Pacjenci: łatwiej dostać zieloną kartę

Sejm 10 lutego przyjął nowelę ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej upraszczającą kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO). Zwana także „zieloną kartą", stanowi przepustkę do szybkiej ścieżki onkologicznej dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu.

Po zmianach DiLO, licząca dotąd siedem stron, została skrócona do dwóch. Dodatkowo, zawarte w niej dane będą wprowadzane do systemu informatycznego NFZ.

Prawo do wystawiania DiLO dano także lekarzom specjalistom. Dotychczas na szybką ścieżkę diagnostyczną mógł skierować tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Lekarze POZ, którzy nie potwierdzą rozpoznania onkologicznego w przynajmniej jednym na 15 przypadków, nie będą musieli uczestniczyć w szkoleniu, by zachować prawo do wystawiania DiLO.

etap legislacyjny: trafi do Senatu