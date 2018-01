O lekach z darowizn decyduje dyrekcja szpitala - stanowisko Ministerstwa Zdrowia

Nie ma przeszkód, by szpital przyjmował leki nierefundowane w formie darowizn i stosował je u pacjentów - wyjaœniło Ministerstwo Zdrowia.

W ten sposób ministerstwo odniosło się do informacji, że Centrum Onkologii w Bydgoszczy zaprzestaje przyjmowania darowizn na zakup leków, których nie refunduje NFZ. Takš decyzję szpital przekazał Fundacji Alivia, która chciała przekazać pienišdze na nierefundowane terapie ratujšce życie pacjentom chorym na raka. Dyrektor placówki powołał się na obowišzujšce przepisy, które wymagajš, by w pierwszej kolejnoœci oœrodek wystšpił do Ministerstwa Zdrowia o sfinansowanie leków poprzez nowš procedurę ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Dla ciężko chorych pacjentów jest to jednak bariera - na rozpatrzenie wniosku trzeba czekać kilka tygodni, a odpowiedŸ nie zawsze jest pozytywna.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W pištek Fundacja wystšpiła do rzšdu z wnioskiem o nowelizację ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej. Dzisiejsza odpowiedŸ Ministerstwa Zdrowia sugeruje, że nie ma takiej potrzeby. MZ przypomina, że ustawa refundacyjna obejmuje wyłšcznie produkty lecznicze, które sš refundowane. Przepisy nie odnoszš się bezpoœrednio do kwestii darowizny leków refundowanych, ale pozwalajš na to, aby np. firma farmaceutyczna sprzedawała refundowane leki do szpitali za symbolicznš złotówkę lub przekazywała je w formie darowizny.

- Przepisy ustawy o refundacji nie dotyczš leków nierefundowanych. Kwestia przekazywania i stosowania tych leków pozostaje w gestii placówek leczniczych. Ustawa o refundacji ani przepisy o ratunkowym dostępie do terapii lekowych nie zabraniajš przyjmowania przez szpital leków w formie darowizn ani stosowania ich u pacjentów - wyjaœnia MZ.

Dodaje, że decyzja o umożliwieniu pacjentom przyjmowania nierefundowanych leków onkologicznych zakupionych ze œrodków pochodzšcych z darowizn lub o ewentualnej odmowie leczenia ich tymi lekami należy do dyrekcji szpitala.