Karta stałego klienta apteki to niedozwolona reklama - wyrok NSA

Karta stałego klienta to niedozwolona reklama apteki.

Takie rabaty stosujš liczne sieci handlowe, stacje benzynowe, sklepy i inne firmy, powszechnie wydajšc karty stałego klienta. Majš różne formy i gwarantujš rozmaite korzyœci.

Po ten sposób sięgnęła także spółka z o.o. z siedzibš w Łodzi, wydajšc klientom swej sieci aptek karty rabatowe na produkty nierefundowane. Karta informowała jedynie o lokalizacji apteki i godzinach otwarcia, a rabat nie był powišzany z częstotliwoœciš lub wielkoœciš zakupów – wynika z regulaminu tej karty.

Wojewódzki, a następnie Główny Inspektor Farmaceutyczny dopatrzyli się w tych działaniach programu lojalnoœciowego, będšcego formš reklamy apteki i jej działalnoœci. Za niedozwolonš reklamę uznali wydawanie klientom apteki kart stałego klienta, uprawniajšcych do zniżek na zakupywane produkty. Spółce i samej aptece zakazano dalszego ich wydawania i nałożono 5 tys. zł kary.

W skardze do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie i następnie w skardze kasacyjnej do Naczelnego Sšdu Administracyjnego spółka używała argumentu, że nie można utożsamiać działań handlowych, promocyjnych, z reklamš apteki. Program rabatowy funkcjonował na zasadzie promocji i nie można go było uznać za program lojalnoœciowy. Klient otrzymywał rabat niezależnie od wartoœci i aktywnoœci zakupów, nie było też możliwoœci ustalenia jego tożsamoœci. Żaden przepis ustawy – Prawo farmaceutyczne nie uzasadnia stwierdzenia, że stosowanie kart rabatowych mieœci się w zakresie niedozwolonej reklamy. Wydanie karty z informacjš o godzinach otwarcia i lokalizacji apteki jest elementem działalnoœci informacyjnej – przekonywała spółka. Na samej karcie nie zostały zawarte jakiekolwiek informacje, które mogłyby być uznane za zachęcajšce do kupna nierefundowanych produktów aptecznych. Wykorzystanie karty rabatowej nie nosiło więc cech reklamy apteki lub jej działalnoœci.

Jednak w obu sšdach spółka przegrała. Składy orzekajšce WSA i NSA powołały się na art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, zgodnie z którym obowišzuje zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalnoœci. Można jedynie informować o lokalizacji apteki i godzinach jej otwarcia. W tej sprawie takš informacjš była karta rabatowa, czyli karta stałego klienta, która już w swojej nazwie stwierdzała, iż jej posiadacz jest stałym klientem konkretnej apteki. Nie można więc przyjšć, że spełniała tylko te zadania informacyjne, o których mówi ustawa – oceniły sšdy.

W ich ocenie taki sposób i cel działania był programem lojalnoœciowym. Wszystkie objęte nim produkty były sprzedawane z rabatem. Aby go otrzymać, należało jednak posiadać kartę stałego klienta i okazać jš aptekarzowi. Umożliwiała ona nabywanie w konkretnej aptece produktów leczniczych po cenach rabatowych, a nie po cenach promocyjnych. Ten sposób czynił klienta „lojalnym" wobec konkretnej apteki. Była to więc jej reklama – orzekł NSA.

NSA przypomniał też, że konstytucyjna zasada swobody działalnoœci gospodarczej może być ograniczona ustawš. Do takich szczególnych ustaw należy Prawo farmaceutyczne, które zabrania reklamy aptek i punktów aptecznych. Leki nie sš bowiem zwykłym produktem rynkowym. Obrót nimi musi być reglamentowany przez państwo, a prowadzšcy takš działalnoœć nie mogš korzystać z pełni wolnoœci gospodarczej. Ochrona zdrowia wymaga m.in., ażeby leki nie były nadużywane. A do tego mogłaby prowadzić sugestywna reklama zarówno samych leków, jak i aptek.

sygnatura akt: II GSK 904/16