RZECZoPRAWIE, Ewa Rutkowska: badania kliniczne - demonizowanie jest krzywdzące

Dobrze, że Polska usuwa przepis - zawalidrogę, który utrudniał prowadzenie badań klinicznych - mówiła #RZECZoPRAWIE adwokat Ewa Rutkowska z KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

O najnowszym projekcie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, która wprowadza korzystne zmiany w prowadzeniu badań klinicznych, rozmawiała z prawniczkš red. Karolina Kowalska.

- MZ zdecydowało się wprowadzić jednš bardzo oczekiwanš i postulowanš od lat przez naukowców zmianę. Obecnie jest tak, że do wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie badań klinicznych trzeba dołšczyć umowy ze wszystkimi badaczami i oœrodkami. Zawieranie takich umów to bardzo skomplikowany i długi proces (może trwać wiele miesięcy), więc dopełnienie takich formalnoœci opóŸnia moment złożenia wniosku i rozpoczęcie badania klinicznego. Dlatego firmy farmaceutyczne zniechęcały się do prowadzenia badań w Polsce. Projekt przewiduje, że w miejsce takich podpisanych umów trzeba będzie opisać finansowanie badań i rekompensaty dla uczestników, dla badaczy i oœrodków oraz opis innych umów zawieranych między sponsorem badań a oœrodkiem badawczym. Natomiast umowy o prowadzenie badania klinicznego podpisywane będš mogły być równolegle z trwajšcym procesem zatwierdzania badania przez władze publiczne - wyjaœniła mec. Ewa Rutkowska.

Dodała, że wynikajšce z naszego prawa bariery powodujš, iż Polska traciła możliwoœć wykonywania badań klinicznych:

- Badanie jest wykonywane zwykle jednoczeœnie w wielu krajach i tam sponsor badania składa wnioski o pozwolenie. Często przewiduje zrekrutowanie do badania okreœlonej liczny pacjentów i zwykle działa to tak, że kto pierwszy, ten lepszy. Jeœli w innych krajach badanie wystartuje wczeœniej i wyczerpania zostanie tam pula uczestników badań, to w Polsce nie ma już potrzeby rekrutować i nasze oœrodki tracš szansę na przeprowadzenie badań. Dlatego czas jest ważny.

Ewa Rutkowska nie zgadza się z opiniš, że Polacy sš królikami doœwiadczalnymi dla firm farmaceutycznych. Jak informuje, w innych krajach np. w Czechach czy na Węgrzech, iloœć badań na jednego pacjenta jest większa.

- Oczywiœcie trzeba jasno powiedzieć, że zgodnie z prawem to sš eksperymenty medyczne zwišzane z ryzykiem, stosowanie na ochotnikach pewnej niesprawdzonej metody leczenia. Ale bez badań klinicznych nie będzie nowych leków - mówiła adwokat.

Zwraca uwagę na inne aspekty, które przemawiajš za ułatwieniem wykonywania w Polsce badań.

- Uczestnictwo polskich lekarzy i polskich oœrodków w badaniach klinicznych daje im dostęp do najnowszej wiedzy w medycynie, do najnowszych metod leczenia. To taki benefit dla polskiej nauki i poziomu polskich lekarzy, którzy przecież jeżdżš na sympozja, wymieniajš się doœwiadczeniami. To jest także korzyœć dla polskiego pacjenta. Sš bowiem pacjenci nieuleczalnie chorzy, dla których nie ma już alternatywy wœród leków dopuszczonych do obrotu. Dla nich badania kliniczne sš szansš i oni chętnie chwytajš się jej mimo ryzyka. A sponsor badania zapewnia im także pogłębionš diagnostykę, co odcišża też system publiczny. Nie można także pominšć faktu, że œwiatowe standardy leczenia danej choroby nie sš jeszcze finansowane w publicznej opiece medycznej w Polsce. Więc często leki współstosowane w badaniach klinicznych (tzw. komparatory) dajš dostęp polskim pacjentom szansę na dostęp do najnowszych innowacyjnych metod leczenia - powiedziała mec. Ewa Rutkowska.

Ewa Rutkowska w #RZECZoPRAWIE