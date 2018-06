Joga w Polsce: bardziej praktyczna niż ezoteryczna

Coraz więcej Polaków praktykuje jogę. W najbliższą niedzielę 17 czerwca w 22 polskich miastach oraz jednej wsi zaplanowano plenerowe imprezy z okazji Międzynarodowego Dnia Jogi.

Polska jest jednym z 200 krajów, w których świętuje się Międzynarodowy Dzień Jogi, przypadający 21 czerwca. W tym roku obchodzony będzie pod hasłem „Joga – styl życia”. W 22 miastach w Polsce i – co podkreślają organizatorzy – w jednej wsi, odbędą się pikniki, sesje jogi, spotkania i wykłady.

Zeszłoroczne obchody w Warszawie przyciągnęły 20 tys. osób, które w atmosferze rodzinnego pikniku ćwiczyły jogę i korzystały z przygotowanych atrakcji. W tym roku imprezy odbędą się w Łazienkach Królewskich. W programie każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie – oprócz możliwości wzięcia udziału w lekcjach jogi z dyplomowanymi nauczycielami najpopularniejszych metod i stylów (joga metodą Iyengara, Ashtanga joga, Bikram joga, Kundalini joga) można będzie posłuchać wykładów na temat jogi i zdrowego stylu życia, a także zadać pytania ekspertom od jogi i diety, m.in. Katarzynie Błażejewskiej-Stuhr, Katarzynie Bem czy Karolinie i Maciejowi Szaciłło. Odbędą się także pokazy tańca indyjskiego (klasycznego i współczesnego), pokazy kulinarne, warsztaty malowania henną, pokazy Acro Yogi (połączenie elementów jogi, akrobatyki i masażu tajskiego) oraz koncerty.

Coraz bardziej popularna, ale w wąskiej grupie

Zainteresowanie jogą z roku na rok jest większe, chociaż nie przybrało jeszcze tak masowego charakteru jak w Stanach Zjednoczonych czy w większości krajów Unii Europejskiej. Jak wynika z badania Diagnoza Społeczna z 2015 roku, praktykowanie jogi deklaruje ok. 300 tys. osób (w badaniu z 2013 r. było to ok. 250 tys. osób). Nadal jednak ten rodzaj ćwiczeń wzbudza zainteresowanie wąskiej grupy osób. Statystyczna osoba ćwicząca jogę jest dobrze wykształconą kobietą, mieszkającą w dużym mieście – pokazuje badanie przeprowadzone na grupie 3743 polskich joginów przez portal Bosonamacie.pl.

Kobiety stanowią aż 89 proc. osób deklarujących praktykę jogi, 60 proc. badanych mieszka w mieście powyżej 300 tys. mieszkańców. Wykształcenie wyższe ma 80 proc osób ćwiczących jogę, z czego aż 12,5 proc. ma stopień doktorski lub wyższy. Te liczby pokazują, że joga w Polsce ma charakter elitarny. O tym, że jest popularna tylko w wąskich środowiskach osób związanych ze sobą zawodowo, hobbystycznie czy towarzysko może świadczyć fakt, że aż 67 proc. respondentów zna co najmniej kilka innych osób ze swojego otoczenia, które ćwiczą jogę.

Joga jako styl życia

W powszechnej świadomości joga postrzegana jest w kategoriach ezoteryczno-religijnych. Choć w istocie jest to system filozoficzno-religijny, to w Polsce, podobnie jak w krajach zachodnich, jest traktowana pragmatycznie. Najwięcej, bo aż 82 proc. badanych traktuje jogę jako środek do poprawy kondycji fizycznej, 70 proc. twierdzi, że joga jest sposobem na dobre samopoczucie, ponieważ wycisza i redukuje stres, dla 65 proc. jest formą rozwoju osobistego, a dla 45 proc. po prostu rodzajem sportu i aktywności fizycznej. Jedynie dla 19 proc. ćwiczących osób joga jest filozofią, a formą religii tylko dla 0,6 proc.

Badania wykazały, że zainteresowanie jogą nie łączy się ze zmianą wiary czy neofityzmem religijnym. Nie skutkuje też radykalną zmianą stylu życia. Choć w jodze jako systemie filozoficznym obowiązuje np. zasada Ahimsy, czyli niekrzywdzenia, zgodnie z którą jogini wyrzekają się m.in. jedzenia mięsa, tylko 20 proc. polskich joginów zadeklarowało dietę wegetariańską lub wegańską. Są to jednak osoby zainteresowane ekologią i zdrowym odżywianiem oraz dokonujące świadomych wyborów konsumenckich.

