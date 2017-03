Zamówienia publiczne: obywatel sprawdzi uczciwość każdego przetargu

By uzdrowić system przetargów, niezbędne są zmiany w prawie i zwiększenie transparentności – zgodzili się uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Fundację Batorego. Zaprezentowano na niej także Barometr Ryzyka Nadużyć w Zamówieniach Publicznych. To dostępne online narzędzie, które na podstawie wielu kryteriów ocenia prawdopodobieństwo nieprawidłowości w każdym konkretnym przetargu. Ułatwia kontrolę nad zamówieniami instytucjom nadzorującym, obywatelom, a przede wszystkim samym uczestnikom przetargów. Brak zaufania do uczciwości przetargów powoduje bowiem mniejszą chęć udziału w nich. W ponad 40 proc. przetargów składana jest tylko jedna oferta, co znacznie zwiększa cenę.

Okazuje się, że przedsiębiorcy coraz mniej interesują się zamówieniami publicznymi, ponieważ nie wierzą w ich uczciwość. Wiele firm w ogóle rezygnuje ze złożenia oferty, gdyż gubi się w gąszczu przepisów. Prawo zamówień publicznych obowiązujące od 2004 r. było nowelizowane już ponad 50 razy.

Obecni na konferencji prezes NIK oraz wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych zapowiedzieli przygotowanie nowej, bardziej zrozumiałej dla przedsiębiorców ustawy o zamówieniach publicznych. Od 2018 r. wszystkie przetargi mają też odbywać się za pośrednictwem internetu.