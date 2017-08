5 mln zł dla dzieci z terenów dotkniętych nawałnicami

Jak przekonać szefa do awansu?

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. został przyjęty dzisiaj przez Radę Ministrów.

Z budżetu państwa uruchomione zostaną środki na dodatkową pomoc dla dzieci i uczniów pochodzących z rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w szczególności dotkniętych w ostatnich dniach nawałnicami. Przeznaczono na ten cel kwotę 5 mln zł, z zastrzeżeniem, że jeśli zapotrzebowanie na środki będzie większe, program zostanie uzupełniony o dodatkowe pieniądze.

Pomoc skierowana jest do dzieci, które będą od września chodziły do tzw. zerówki i do wszystkich uczniów z wyłączeniem tych ze szkół dla dorosłych.

Zarówno uczniowie, jak i dzieci, które idą do "zerówki" mogą otrzymać:

> zasiłek losowy na cele edukacyjne w wysokości 500 zł lub 1 tys. zł - kwota uzależniona jest od wysokości zasiłku celowego, który otrzymali już rodzice ucznia z pomocy społecznej. Wysokość zasiłku losowego dla jednego dziecka lub ucznia wynosi:

>> 500 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego na podstawie art. 40 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości do 3 tys. zł;

>> 1000 zł – w przypadku przyznania rodzinie dziecka lub ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3 tys. zł.

> zajęcia terapeutyczno-edukacyjne, opiekuńcze - dzieci i uczniowie będą mogły korzystać z bezpłatnych zajęć terapeutyczno-edukacyjnych, które będzie organizował odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Natomiast tylko uczniowie będą mogli skorzystać z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych, jeżeli rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3 tys. zł. Przy czym uczeń będzie mógł skorzystać albo z wyjazdu albo z zajęć.

Informacje o warunkach otrzymania pomocy rodzice uzyskają w urzędzie gminy. Zasiłek losowy dostanie każde dziecko i każdy uczeń uprawniony do tej formy pomocy. Natomiast wniosek o wyjazd albo zajęcia rodzice powinni złożyć w urzędzie gminy. Warunkiem otrzymania pomocy w tych formach jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego przyznanie zasiłku celowego z pomocy społecznej w kwocie powyżej 3 tys. zł.

Rodzice mogą składać wnioski o pomoc w urzędzie gminy w terminie ustalonym przez urząd gminy, ale nie później niż do 23 września 2017 r.

MEN poinformowało, że środki na realizację programu przekaże wojewodom w przyszłym tygodniu, żeby uczniowie i dzieci mogły skorzystać z pomocy jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.