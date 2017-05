Podwyżka może zmniejszyć liczbę przeszczepów

Przepisy dot. transplantacji dostosowane do UE - nowela z podpisem prezydenta

Zgodnie z majową listą refundacyjną leki immunosupresyjne (zapobiegające odrzuceniu przeszczepu), przeciwwirusowe i przeciwgrzybiczne dla pacjentów po przeszczepach zdrożały od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy procent. Ceglar – z 3,20 zł na 1057,82 zł, Valcyte – z 3,20 zł na 1327,15 zł, a pozostałe 13 leków zamiast 3,20 będą kosztować od kilku do kilkudziesięciu zł.

– To leki niezbędne dla ludzi po przeszczepach. Ich nieprzyjmowanie grozi odrzuceniem przeszczepionego narządu, a ustanie funkcji przeszczepianych płuc, serca czy wątroby oznacza śmierć chorego – mówi prof. Tomasz Grodzki, torakochirurg i transplantolog, autor pierwszego w Polsce przeszczepu płata płuc od żywego dawcy, senator PO. – Tak drastyczna podwyżka nie ma uzasadnienia ekonomicznego, ponieważ liczba osób po przeszczepach jest zamknięta. Jest ich 15 tys. i nie ma zagrożenia, że będzie znacznie więcej. Jedynym skutkiem tej podwyżki będzie tragedia ludzi po przeszczepach – przekonuje prof. Grodzki.

I dodaje, że część pacjentów już dziś rezygnuje z przeszczepu nerki, ponieważ wiedzą, że nie będzie ich stać na leki.

– Ministerstwo Zdrowia musi jak najszybciej skorygować tę wycenę – mówi profesor.

Resort zdrowia tłumaczy, że „zmiany, które zaszły od maja w refundacji leków immunologicznych, nie powodują zagrożenia dla pacjentów, a mechanizm obejmowania refundacją kolejnych odpowiedników sprzyja stałemu obniżaniu cen leków". Ekspert jest innego zdania:

– Nawet ceny odpowiedników wzrosły o co najmniej kilkadziesiąt złotych. Dla niektórych chorych, zwłaszcza na rencie, to ceny nie do przeskoczenia – mówi prof. Grodzki.

Zdrożały też leki dla pacjentów po przeszczepie szpiku. Profesor Wiesław Wiktor Jędrzejczak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zamierza interweniować w resorcie w sprawie pacjentów po przeszczepie szpiku. Zgodnie z najnowszą listą refundacyjną za przeciwwirusowy Valganciclovir Teva będą oni musieli płacić nie 3,20 zł, ale 1052 zł.

– Lek został zarejestrowany we wskazaniu „stan po przeszczepieniu narządów miąższowych". Będę wnioskował do ministerstwa o rozszerzenie pozarejestracyjne – tłumaczy prof. Jędrzejczak, onkolog, hematolog i transplantolog, autor pierwszego udanego przeszczepu szpiku w Polsce.

Resort zdrowia zauważa, że ceny leków mogą spaść, jeśli podmioty odpowiedzialne złożą wnioski o obniżenie.

– Podjęcie takich działań zazwyczaj skutkuje obniżeniem dopłaty pacjentów. Jeżeli nie zachodzi konieczność uzupełnienia danych, wnioski złożone w tej sprawie są rozpatrywane w ustawowym terminie 30 dni – tłumaczy resort.

