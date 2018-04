Niepożądane skutki progów zwalniających szybkość pojazdów - wyrok WSA w Łodzi

Progi zwalniajšce ruch nie mogš naruszać praw mieszkańców sšsiadujšcych nieruchomoœci, np. zakłócać odpoczynku nocš.

Tak orzekł Wojewódzki Sšd Administracyjny w Łodzi, do którego mieszkanka powiatu Zduńska Wola w woj. łódzkim zwróciła się o uchylenie czynnoœci starosty, zatwierdzajšcej projekt zmiany organizacji ruchu drogowego. Skarżšca stwierdziła, że w projekcie przebudowy drogi powiatowej w 2010 r. progu zwalniajšcego w ogóle nie było. Pojawił się póŸniej jako tzw. próg płytowy U-16, czyli „wygarbienie" w miejscu projektowanego przejœcia dla pieszych przed szkołš podstawowš we wsi Izabelów. Tak funkcjonował przez trzy lata, mimo że nie spełniał wymogów okreœlonych w przepisach. Mógł liczyć najwyżej 7,5 cm gruboœci, a miał 12 cm, i działał na drodze, na której odbywa się pasażerski ruch autobusowy. Od domu skarżšcej dzieliło go 13 m, podczas gdy powinno to być co najmniej 25 m.

W 2013 r., gdy do WSA w Łodzi wpłynęła skarga męża skarżšcej, starosta ponownie zatwierdził projekt docelowej organizacji ruchu. Dotychczasowy próg przed szkołš został przemianowany na „innš metodę skutecznie ograniczajšcš prędkoœć pojazdu", i tak funkcjonuje do dziœ.

Autorzy dwóch ekspertyz stwierdzili, że próg należy rozebrać, gdyż powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a hałas i drgania majš negatywny wpływ na ludzi i budynki. Negatywnie oddziaływujš na stan zdrowia, zakłócajš prawo do odpoczynku, zwłaszcza nocš. Powodujš spękania i zarysowania, naruszajš konstrukcję budynku.

WSA uwzględnił skargę i stwierdził nieważnoœć czynnoœci starosty z 2013 r. W ocenie sšdu starosta naruszył przepisy rozporzšdzenia ministra infrastruktury z 2003 r., okreœlajšce wymogi dla takich urzšdzeń, z których każde musi odpowiadać okreœlonym parametrom. Zgodnie z opiniš biegłego sšdowego „wygarbienie" w rejonie szkoły w Izabelowie odbiega od nich. Starosta nie wzišł też pod uwagę zastosowania innego urzšdzenia, mniej ucišżliwego dla kierowców i mieszkańców.

Sšd zobowišzał go więc do dokonania kolejnej zmiany organizacji ruchu na wspomnianym przejœciu dla pieszych. Powinna uwzględniać prawa mieszkańców do niezakłóconego korzystania z nieruchomoœci – zalecił sšd. Oddalił natomiast żšdanie natychmiastowego usunięcia progu przez powiat. Mimo że zmiana organizacji ruchu nastšpiła z naruszeniem przepisów, miała jednak wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa uczniów oraz innych pieszych – ocenił. Niezwłoczne usunięcie urzšdzenia zwiększyłoby ryzyko wypadków drogowych z udziałem osób pieszych.

Orzeczenie jest nieprawomocne. Š?

Sygn. akt ?III SA/Łd 670/17