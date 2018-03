Czym się oddycha w Zakopanem - wyrok NSA ws. opłaty miejscowej komentuje Marek Kobylański

Czy można się domagać zapłaty za coœ, czego nie ma? Jak najbardziej.

Do tej pory niektóre miejscowoœci pobierały opłaty (a raczej haracz) za to, że można w nich odetchnšć czystym powietrzem, choć do przejrzystoœci wiele mu brakowało. Przy okazji ogólnokrajowej akcji monitorowania powietrza i walki ze smogiem okazało się, że dla przewietrzenia płuc często lepiej iœć na przechadzkę po parku w swoim mieœcie, niż tłuc się np. do Zakopanego.

Pod koniec ubiegłego roku za brak efektów walki ze smogiem inspekcje ochrony œrodowiska ukarały kilkadziesišt małopolskich gmin. A 22 lutego Trybunał Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej uznał, że Polska złamała unijne przepisy o normach czystoœci powietrza. To efekt wieloletnich zaniedbań i udawania, że nic się nie dzieje. Najlepiej to widać na przykładzie miejscowoœci atrakcyjnych turystycznie czy wręcz tzw. uzdrowiskowych.

To, że powietrze w wielu takich miejscach po prostu szkodzi, nie robiło wrażenia na lokalnych władzach. Z niezmšconym spokojem pobierały opłaty – czy to miejscowš, czy uzdrowiskowš. Stosunkowo niewielkie, np. trochę ponad 2 zł dziennie od osoby dorosłej. I chyba dlatego, że wiele osób na takš kwotę machało rękš, pobór trwał w najlepsze. Nawet jeœli pojawił się jakiœ pieniacz i pytał, za co właœciwie płaci. Za ten smog? Od władz samorzšdowych mógł pewnie usłyszeć: – Nie mamy czystego powietrza. I co pan nam zrobi?

Ktoœ wreszcie powiedział: doœć. Poszło o to, czym się oddycha w Zakopanem. Sprawa trafiła aż do Naczelnego Sšdu Administracyjnego, a ten stwierdził, że za to, czym się oddycha w stolicy Tatr, opłata się nie należy. To rozstrzygnięcie da podstawę do kwestionowania podobnych haraczy pobieranych przez inne samorzšdy. Władze lokalne mogš mieć z tym kłopot, bo wpływy z takich opłat jak zakwestionowana w Zakopanem w wielu miejscowoœciach sš zauważalnš pozycjš w budżecie.

Jeszcze w ubiegłym roku Zwišzek Miast Polskich przedstawił projekt zastšpienia opłat miejscowej i uzdrowiskowej opłatš turystycznš, która nie byłaby już powišzana z jakoœciš powietrza. O wiele to uczciwsze. Zapłaci się za spacer np. po zatłoczonych Krupówkach, a nie za to, że oddycha się czymœ, co mało przypomina powietrze.